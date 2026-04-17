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Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Una mujer de 22 años fue hallada sin vida en el departamento de su novio. Minutos más tarde el joven se arrojó al vacío desde otro edificio

17 de abril 2026 · 14:16hs
Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio.

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en el hecho investigado como posible doble suicidio.
Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Quiénes eran los jóvenes fallecidos en un hecho que ya cambió dos veces de hipótesis

Las muertes de Sophia Civarelli y su novio Valentín Alcida, ambos de 22 años, no tiene una hipótesis firme. Está claro que el joven murió al arrojarse desde el balcón de un departamento de 3 de Febrero al 1100, pero en el caso de la chica se investiga como "muerte dudosa" tras ser hallada sin vida en otro domicilio. Hacía pocos meses que eran pareja.

En sus redes sociales los jóvenes se mostraban juntos desde hace unos meses y compartían fotos de viajes que hicieron juntos. Habían formado pareja tras conocerse en la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) donde ambos estudiaban.

Suici

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Sophia Civarelli nació en Villa Amelia, un pueblo de 1400 habitantes ubicado a 25 kilómetros al sur de Rosario. En tanto su novio Valentín Alcida era oriundo de Los Surgentes, localidad de la provincia de Córdoba a 140 kilómetros de la ciudad.

Sin hipótesis firme

La investigación quedó a cargo de la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencia Altamente Lesiva. "No podemos aventurar nada porque la investigación recién empieza”, señaló este viernes en conferencia de prensa. Sin embargo dejó entrever que la hipótesis del doble suicidio tomó fuerza luego de que, en un principio, se analizara la posibilidad de un femicidio seguido de suicidio. En horas de la tarde, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que la hipótesis más fuerte, luego de realizar diversas pericias a teléfonos celulares y toma de testimonios, volvía a ser la de femicidio seguido de suicidio.

En ese contexto la funcionaria mencionó una carta, al parecer escrita por Valentín, donde anunciaba que se quitaría la vida por no haber podido salvar a su novia. Además la fiscal aseguró que no se constataron indicios de violencia de género en la pareja.

muerte en 3 de Febrero al 2400

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La pesquisa intenta determinar principalmente qué sucedió en el interior del departamento ubicado en 3 de Febrero 2465 cuyo inquilino formal sería el joven fallecido. La versión preliminar indica, según lo que había manifestado Valentín A., que su novia se habría quitado la vida mediante un corte con arma blanca en el cuello. Ese testimonio se lo dio a una amiga en un departamento de 3 de Febrero al 1100, pocos minutos antes de arrojarse al vacío.

La escena del hecho

La fiscal Ranciari describió que la joven fue hallada en una cama, con un cuchillo en la mano. "Hay varios detalles en la escena del hecho que se están investigando para ver qué pudo haber ocurrido. Por el momento no puedo decir nada sobre eso", indicó la funcionaria.

>> Leer más: Investigan las muertes de dos jóvenes que eran pareja como posibles femicidio y suicidio

También mencionó el hallazgo de una carta en el departamento del joven, donde falleció Sophia. "Él anunció lo que iba a hacer", especificó la funcionaria. El motivo habría sido que no pudo salvar a la joven de la presunta decisión de quitarse la vida.

"Había una carta que quedó en lugar, manuscrita por él, en la cual decía que su pareja se había quitado a vida y que luego él también decidió suicidarse porque no pudo salvarla. Lo intentó hacer de distintas maneras, pero no lo pudo concretar. Por eso se dirigió al domicilio de su amiga y se suicidó de la manera que lo anunció en la carta: tirándose desde un octavo piso", precisó la fiscal.

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