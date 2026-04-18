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Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y aumenta la tensión con Estados Unidos

Tan solo 24 horas después de su apertura, Teherán clausuró la ruta marítima vital para la circulación del 20% del petróleo mundial

18 de abril 2026 · 10:33hs
Tan solo 24 horas después de su reapertura

Tan solo 24 horas después de su reapertura, Irán volvió a clausurar el estrecho de Ormuz

Escala la tensión del conflicto en Medio Oriente. Ahora, el régimen de Irán anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, ruta vital para la circulación del 20 % del petróleo comercial a nivel mundial. La decisión llega como una respuesta al bloque de Estados Unidos a los puertos iraníes.

“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, expresó el el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, en un comunicado difundido por la agencia irán Tasnim.

Este mismo viernes, Teherán anunció la reapertura del estrecho mientras siguiera el alto el fuego con Estados Unidos. Aclararon que estaría “limitado y gestionado” por la Guardia Revolucionaria en un “gesto de buena fé”. No obstante, tan solo 24 horas después el paso de petróleo y gas se encuentra cerrado nuevamente y se prohíbe la circulación de cualquier tipo de embarcación extranjera.

“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso", agregó Zolfagari, sobre el bloque estadounidense.

>> Leer más: Donald Trump cruzó al Papa León XIV por el conflicto en Irán y desató tensión con el Vaticano

En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní reafirmó las declaraciones: "Mientras dure el bloqueo (de los puertos iraníes), el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado", expresó el político en su cuenta de X.

Negociaciones difíciles en Irán

“Irán acaba de anunciar que el estrecho está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!”, había expresado el presidente estadounidense Donald Trump en la red social Truth Social este viernes. Sin embargo, tan sólo 24 horas después, el acuerdo parece desvanecerse.

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Aunque los gobiernos se habían aproximado a un acuerdo con un alto al fuego norteamericano, Teherán sostiene que Washington rompió su parte del trato al mantener activo el bloqueo naval contra los puertos iraníes. En este marco, la decisión de Irán para frenar la circulación por el estrecho de Ormuz podría sacudir aún más los mercados energéticos globales y los precios del petróleo, el gas natural y productos relacionados.

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