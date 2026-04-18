La Capital | Villa Constitución

Villa Constitución: allanan la seccional 5ª y detienen al comisario por una causa de narcotráfico

Hay nueve personas implicadas en la investigación. Revisaron 16 domicilios y encontraron drogas, dinero y armas

18 de abril 2026 · 13:21hs
La seccional allanada en Villa Constitución.

La seccional allanada en Villa Constitución.

El comisario de la seccional 5ª de Villa Constitución fue relevado y nueve personas quedaron implicados en una causa por narcotráfico luego de que se realizaran 16 allanamientos en simultáneo en la ciudad y se allanara la comisaría. Entre todos los implicados ya hay dos personas que están bajo prisión preventiva.

Eduardo Q. fue detenido a primera hora de este sábado por Asuntos Internos y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Quien investiga la causa es el fiscal Franco Carbone. El origen de la causa estaría en la captura de Gabriel “Cráneo” M. y dos sospechosos fueron apresados al mando de un Peugeot 208, tras un seguimiento de la brigada de Microtráfico. Según el rumbo que tomó la investigación, los policías se habrían dedicado a darle cobertura a una banda dedicada a la venta de estupefacientes. En procedimiento se secuestraron balanzas de precisión, dinero, armas y drogas.

Algunos de los detenidos son: Martín G.; Brian Ariel V.; Eduardo Darío V.; alias "El Gordo Tife"; Jonathan V.; Celeste T. y Ulises C.. En el operativo se allanó el domicilio del jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional VI, en donde se procedió al secuestro de su teléfono celular y documentación relevante para la investigación.

Sospechas de corrupción en Villa Constitución

Además, durante todos los allanamientos se secustraron 11 kilos de marihuana en plantas y en instancia de procesamiento, dos armas de fuego, municiones de distintos calibres, 3 gramos de cocaína, balanzas de precisión, material de corte, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

A mediados del año anterior, una investigación judicial por presunta comercialización de estupefacientes derivó en un operativo el miércoles 18 de junio en Empalme Villa Constitución. Tres hombres fueron detenidos, entre ellos Gabriel “Cráneo” M. y durante el procedimiento se secuestraron una metralleta casera, teléfonos celulares, marihuana y más de 600 mil pesos en efectivo.

>> Leer más: Venta de drogas en Villa Constitución: dos detenidos en doce allanamientos

Todo comenzó con una denuncia anónima radicada en la comisaría 5ª de la localidad que ahora fue allanada, lo que dio origen a una causa judicial que está a cargo de la fiscal Analía Saravalli, de la Unidad Fiscal de Villa Constitución, con la intervención de la Fiscalía Regional para Investigaciones Proactivas de Microtráfico, a cargo de Eugenia Lascialandare.

En el vehículo viajaban Facundo T., de 20 años, domiciliado en calle Ayacucho 60 de Empalme, Gabriel M., de 27 años, de Villa Constitución, y Ulises S., de 19 años, también de Empalme. Durante la requisa del rodado se encontró una pistola metralleta artesanal con cargador, sin municiones, además de teléfonos celulares y efectos personales.

En los allanamientos posteriores se incautaron 10 teléfonos celulares en funcionamiento; $ 642.550 en efectivo, en billetes de diversas denominaciones; 4,6 gramos de cannabis sativa (marihuana), confirmado mediante reactivo Fast Blue y una réplica de pistola calibre 9 mm.

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