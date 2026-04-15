Central tiene equipo confirmado para jugar ante Libertad: Julián Fernández se viste de Di María

El volante zurdo, que venía de ser titular contra Huracán, fue el elegido por Jorge Almirón para jugar en el puesto del capitán y referente canalla

Jorge Almirón vuelve a poner a los habitualmemte tirulares. Central se juega una parada brava en Paraguay.

Central tiene equipo confirmado para enfrentar a Libertad de Paraguay por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores y, como se preveía, estarán prácticamente los mismos que empataron ante a Independiente del Valle , con la ausencia de Ángel Di María , por supuesto.

Justamente en la baja del capitán y máximo referente canalla está la novedad de este equipo que Jorge Almirón pone en cancha. Es que el elegido para suplantar a Fideo es Julián Fernández .

Había un equipo base, que todos imaginaban en la previa, sabiendo ya que Di María no había podido viajar por una molestia muscular. Eso hizo que el técnico auriazul tuviera que buscar un sustituto para Fideo.

JulianLV Julián Fernández será uno de los responsables de la generación de juego en Central ante Libertad. Leonardo Vincenti / La Capital

El elegido fue Julián Fernández, quien viene de ser titular en el partido contra Huracán, por el torneo Apertura. El volante ofensivo zurdo volvió en ese encuentro después de varias semanas de inactividad.

Con este panorama, el equipo sufrirá siete modificaciones respecto a los once que jugaron en el Tomás A. Ducó (ingresan Jeremías Ledesma, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández, Franco Ibarra, Jaminton Campaz y Alejo Veliz), pero habrá un solo cambio (Julián Fernández por Di María) si se tiene en cuenta los que actuaron en el debut copero contra los ecuatorianos, en el Gigante de Arroyito.

Los once de Central

Almirón dio a conocer el equipo y el Canalla formará en Paraguay con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Julián Fernández y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.