El tiempo en Rosario: sábado con nubes pasajeras que anticipan nuevas lluvias El ambiente seguirá húmedo y las precipitaciones volverán durante el fin de semana antes de un marcado descenso en las temperaturas 17 de abril 2026 · 22:39hs

Celina Mutti Lovera / La Capital La ciudad tendrá una jornada con nubes pasajeras y temperatura primaveral, pero el tiempo comenzará a cambiar desde este domingo.

Rosario atraviesa días más primaverales que otoñales, aunque esa lógica cambiará en las próximas horas. Este sábado, el tiempo continuará con nubes pasajeras y ambiente mayormente húmedo, pero desde el domingo llegarán nuevas lluvias y un progresivo descenso en las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica, en su pronóstico diario, que este sábado estará parcialmente nublado en la ciudad. La temperatura mínima será de 17º y la máxima llegará hasta los 27º, con viento suave desde el norte.

Hacia el domingo, se espera un cambio en las condiciones climáticas y la llegada de tormentas aisladas y lluvias durante la mañana y la tarde, respectivamente, con una leve variación en los registros térmicos (mínima de 17º, máxima de 25º). Ese panorama se repetirá el lunes, con posibles lluvias aisladas durante todo el día y una máxima que seguirá bajando levemente, hasta llegar a los 22º.

A partir del martes, las temperaturas comenzarán a descender, ya sin la presencia de lluvias. Para esa jornada, se espera una máxima de 20º y una mínima de 15º, cifras que seguirán bajando con el correr de los días.