La Capital | Ovación | básquet

Básquet: la Rosarina y el intendente Javkin agasajaron a las campeonas con Argentina en la selección sub-17

Tres jugadoras de Náutico y la entrenadora Paula Budini fueron homenajeadas por la Asociación por el título conseguido en Paraguay.

30 de diciembre 2025 · 19:18hs
La Rosarina de Básquet y la Municipalidad de Rosario brindaron un merecido homenaje a las campeonas U17 de Argentina.

La Rosarina de Básquet y la Municipalidad de Rosario brindaron un merecido homenaje a las campeonas U17 de Argentina.

La Asociación Rosarina de Básquet llevó a cabo el último acto protocolar de 2025 en su edificio de la calle Laprida 1426 que contó con la presencia del intendente Pablo Javkin, el presidente de la entidad Marcelo Turcato y miembros de comisión directiva.

El motivo del acto fue homenajear a las cuatro rosarinas que el pasado 26 de octubre con la Selección Argentina de Sub 17 lograron el título sudamericano al vencer en la final a Venezuela por 67 a 46, alcanzando la conquista de forma invicta tras haber ganado todos sus compromisos.

El elenco albiceleste contó en el plantel con tres jugadoras de Náutico Sportivo Avellaneda: Sofía González, Pilar Pajello y Catalina Creolani, que tuvieron un 2025 histórico por la cantidad de títulos conseguidos.

Las chicas fueron conducidas por Paula Budini, quien se desempeña como entrenadora de Talleres Rosario Puerto Belgrano de Villa Gobernador Gálvez.

Creolani y González ya contaban con experiencia internacional con Argentina, pero para Pilar Pajello fue su primera chance.

La Asociación le entregó a las campeonas una camiseta con sus nombres del seleccionado rosarino. Las chicas también recibieron un presente por parte de la Municipalidad de Rosario.

Además, Turcato, le dio con otra camiseta del seleccionado rosarino al intendente Javkin, quien supo practicar este deporte antes de dedicarse a la política.

image

Fotos: Marcelo Beltrame. (subsecretaría de Comunicación Municipalidad)

Noticias relacionadas
Dale campeón. La U13 deEdison fue el mejor en el Nivel C de las formativas de la Asociación Rosarina de Básquet

Rosarina de Básquet: las divisiones formativas tienen a sus campeones de 2025

La Asociación Rosarina de Básquet suspendió temporarmente el cuadrangular final.

Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Provincial mantiene el rumbo ganador en la Liga Argentina de Básquet.

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Manu Ginóbili estuvo con el equipo de Provincial en Bahía Blanca.

Con Manu Ginóbili en la platea, Provincial se hizo fuerte en Bahía por la Liga Argentina de básquet

Ver comentarios

Las más leídas

El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Lo último

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

Chano recordó a Lanata a un año de su muerte: Era como un padre

Chano recordó a Lanata a un año de su muerte: "Era como un padre"

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Un abogado advirtió que su firma era usada en escritos falsos por el estafador y descubrió una maniobra que derivó en un fraude millonario
Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
La Ciudad

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4
La Región

Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Por Hernán Cabrera
Ovación

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Recitales en Argentina 2026: de AC/DC a Rosalía, sigue el boom de los shows en vivo

Recitales en Argentina 2026: de AC/DC a Rosalía, sigue el boom de los shows en vivo

Ovación
Cuánto dinero recibirá Newells por el pase de Tomás Jacob a un club de la Major League Soccer
OVACIÓN

Cuánto dinero recibirá Newell's por el pase de Tomás Jacob a un club de la Major League Soccer

Cuánto dinero recibirá Newells por el pase de Tomás Jacob a un club de la Major League Soccer

Cuánto dinero recibirá Newell's por el pase de Tomás Jacob a un club de la Major League Soccer

Es rosarino, conduce a una selección que jugará el Mundial y publicó un emotivo mensaje al país donde trabaja

Es rosarino, conduce a una selección que jugará el Mundial y publicó un emotivo mensaje al país donde trabaja

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
Aguas renovó un equipo fundamental para confiabilizar el proceso de potabilización
La Ciudad

Aguas renovó un equipo fundamental para confiabilizar el proceso de potabilización

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales con un vuelo internacional

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Quién es Javier Faroni, el empresario ligado a Tapia investigado en medio del escándalo de la AFA
Ovación

Quién es Javier Faroni, el empresario ligado a Tapia investigado en medio del escándalo de la AFA

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio Chiqui Tapia
Ovación

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
Información General

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
INFORMACION GENERAL

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
La Ciudad

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales
La Ciudad

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico
La Ciudad

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Economía

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

En Newells, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

Por Aníbal Fucaraccio
OVACIÓN

En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Política

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país
Ovación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
Ovación

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe