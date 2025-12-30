Básquet: la Rosarina y el intendente Javkin agasajaron a las campeonas con Argentina en la selección sub-17

Tres jugadoras de Náutico y la entrenadora Paula Budini fueron homenajeadas por la Asociación por el título conseguido en Paraguay.

La Rosarina de Básquet y la Municipalidad de Rosario brindaron un merecido homenaje a las campeonas U17 de Argentina.

La Asociación Rosarina de Básquet llevó a cabo el último acto protocolar de 2025 en su edificio de la calle Laprida 1426 que contó con la presencia del intendente Pablo Javkin, el presidente de la entidad Marcelo Turcato y miembros de comisión directiva.

El motivo del acto fue homenajear a las cuatro rosarinas que el pasado 26 de octubre con la Selección Argentina de Sub 17 lograron el título sudamericano al vencer en la final a Venezuela por 67 a 46, alcanzando la conquista de forma invicta tras haber ganado todos sus compromisos.

El elenco albiceleste contó en el plantel con tres jugadoras de Náutico Sportivo Avellaneda: Sofía González, Pilar Pajello y Catalina Creolani, que tuvieron un 2025 histórico por la cantidad de títulos conseguidos.

Las chicas fueron conducidas por Paula Budini, quien se desempeña como entrenadora de Talleres Rosario Puerto Belgrano de Villa Gobernador Gálvez.

Creolani y González ya contaban con experiencia internacional con Argentina, pero para Pilar Pajello fue su primera chance.

La Asociación le entregó a las campeonas una camiseta con sus nombres del seleccionado rosarino. Las chicas también recibieron un presente por parte de la Municipalidad de Rosario.

Además, Turcato, le dio con otra camiseta del seleccionado rosarino al intendente Javkin, quien supo practicar este deporte antes de dedicarse a la política.

image

Fotos: Marcelo Beltrame. (subsecretaría de Comunicación Municipalidad)