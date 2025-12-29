Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

En lo que va del año se registraron 13 casos positivos. Cómo se transmite la enfermedad. El Ministerio de Salud pide a la población tomar recaudos

Es necesario tener mucho cuidado cuando se ingresa a lugares cerrados por mucho tiempo donde puede haber ratas o ratones

Una mujer de 40 años con domicilio en Ybarlucea es la tercera víctima fatal en el año por hantavirus, en Santa Fe. La enfermedad que se produce principalmente por la inhalación de partículas microscópicas de orina, heces o saliva de roedores infectados (ratones, ratas), en ambientes contaminados. La paciente que finalmente murió había comenzado con síntomas _fiebre y dolores musculares_ el 23 de diciembre y fue internada en el área de terapia intensiva del Hospital Eva Perón (Granadero Baigorria) donde falleció dos días después, aunque oficialmente la noticia se conoció este lunes. Como antecedente de riesgo, se sabe que estuvo en las semanas previas en una cabaña ubicada en Victoria, en Entre Ríos.

A punto de finalizar el 2025 se contabilizaron 13 casos positivos en pacientes que residen en Santa Fe. Al no existir vacunas ni tratamiento específico para el hantavirus la provincia remarcó la importancia de tomar precauciones para evitar la infección.

El 90 por ciento de los casos se concentran en el período que va desde septiembre a abril, con un pico entre noviembre y enero, por eso es momento de incrementar el alerta.

En Santa Fe, el ministerio informó que se confirmaron 13 casos en el año aunque hubo 445 sospechas en personas con síntomas compatibles que se analizaron. La mayoría de los positivos fueron hombres.

Los dos fallecidos anteriores, uno de ellos un menor, vivían en el departamento Rosario y en el departamento Capital. Ahora se suma la mujer de 40 años que murió el 23 de diciembre en el Eva Perón.

Salud pública ha reforzado la vigilancia y es por eso que ante la presencia de personas con síndrome febril agudo inespecífico se informa de manera inmediata, con la correspondiente ficha epidemiológica.

Quienes tienen síntomas no deben demorar la consulta al médico.

terapia intensiva.jpg

Cómo prevenir el hantavirus

En Santa Fe es una enfermedad endémica (al igual que Buenos Aires y Entre Ríos en la zona central del país) por lo tanto, todos los habitantes deben estar atentos, en especial aquellos que visitan o viven en zonas rurales.

Este lunes el Ministerio de Salud recordó las medidas fundamentales para evitar enfermarse con esta virosis, que puede ser muy grave.

A través del Programa Provincial de Zoonosis y Vectores, dependiente de la dirección provincial de Promoción y Prevención de la Salud, se recuerda que el hantavirus ocurre al exponerse a partículas virales suspendidas en el aire, provenientes de nidos o excrementos de roedores, que pueden encontrarse al limpiar viviendas, galpones y otros recintos cerrados que hayan permanecido desocupados durante períodos prolongados.

Los síntomas iniciales se asemejan a los de un cuadro gripal, con fiebre, decaimiento marcado y dolores musculares. En fases posteriores pueden presentarse descenso de la presión arterial, taquicardia, aumento de la temperatura corporal y dificultad respiratoria. En algunos casos también se registra compromiso gastrointestinal, con vómitos y diarrea.

hantavirus galpon

Dado que no existe vacuna para prevenir la hantavirosis, resulta fundamental mantener la vivienda y sus alrededores en condiciones adecuadas de higiene, con el pasto corto y libres de residuos o elementos en desuso. Entre las principales recomendaciones se incluyen:

Ventilar durante al menos una hora las viviendas que hayan permanecido cerradas antes de habitarlas, y verificar la presencia de roedores.

Realizar las tareas de limpieza utilizando guantes de goma gruesos, que deberán lavarse, aún colocados, con detergente y luego con desinfectante.

Humedecer previamente los ambientes antes de barrer y limpiar superficies, artefactos y muebles con paños humedecidos en solución clorada.

Almacenar alimentos en recipientes herméticos.

Disponer la basura y los restos de comida en contenedores cubiertos.

Sellar orificios de la vivienda que puedan permitir el ingreso de roedores.

Evitar la acumulación de objetos que puedan servir como refugio o nido para roedores.

Atención a los turistas y quienes acampan

Se recomienda:

Examinar el lugar destinado para dormir, a fin de detectar la presencia de excretas o madrigueras.

Evitar descansare cerca de apilamientos de madera, basurales u otras áreas frecuentadas por roedores.

No dormir directamente sobre el suelo y utilizar colchonetas elevadas al menos 25 centímetros.

Mantener el área de acampe limpia y ordenada.

Utilizar únicamente agua embotellada, clorada o hervida para beber, cocinar y lavar utensilios.

Evitar llevar a la boca pasto, palitos u otros elementos recogidos del suelo.

En cuanto a los biólogos y trabajadores rurales que realizan tareas de control de plagas o actividades en zonas campestres deben:

Utilizar máscaras purificadoras de aire con capacidad de retener partículas de hasta 0,3 micrones.

Usar guantes y botas de goma al manipular roedores o trampas.

Lavar y desinfectar las herramientas de trabajo con detergente, lavandina o alcohol etílico al 70 % luego de su uso.

Rociar los roedores muertos con solución de lavandina, colocarlos en doble bolsa plástica y proceder a su eliminación mediante quema y enterramiento a un metro de profundidad.

Realizar una adecuada higiene y desinfección de manos al finalizar las tareas.