Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

La dirección deportiva del Rojinegro ya le hizo una propuesta para que venga por un año, aunque el club rosarino tiene un posible competidor

29 de diciembre 2025 · 14:43hs
Gabriel Arias tiene una propuesta de Newells para jugar en el Parque por un año. 

Gabriel Arias tiene una propuesta de Newell's para jugar en el Parque por un año. 

Newell's intentará contratar al arquero Gabriel Arias, quien quedará libre en Racing el 31 de diciembre. El club ya le hizo una propuesta al futbolista y espera su respuesta. Sin embargo, en Chile aseguran que uno de los clubes grandes del país también lo quiere en su plantel.

Arias se irá de Racing después de siete exitosas temporadas, en las que tuvo rendimientos altísimos y fue capitán del equipo. En los últimos meses quedó relegado por Facundo Cambeses, que se quedó con la titularidad a base de grandes actuaciones.

El arquero, que tiene doble nacionalidad argentina y chilena, terminará su contrato con la Academia el 31 de diciembre y desde ese día será jugador libre. Eso le permite negociar directamente con cualquier club, una circunstancia que Newell's quiere aprovechar.

Newell's le ofreció contrato por un año

La dirección deportiva del club del Parque, encabezada por Roberto Sensini, ya le hizo un ofrecimiento. La propuesta incluye un contrato por un año. La idea es que el experimentado arquero le aportaría mucho a un equipo al que le espera una temporada cuesta arriba.

Arias tiene que responder la oferta que le hizo Newell's, pero es probable que a estas horas esté sopesándola con otra. Es que en Chile aseguran que Universidad, uno de los tres grandes de ese país, lo quiere sumar a su plante.

Quien acaba de asumir como director técnico en Universidad de Chile es un rosarino, Francisco Meneghini, quien habría dado el visto bueno para contar con el arquero. La decisión, al fin y al cabo, será del propio jugador, aunque en el parque Independencia esperan que se incline por la propuesta rojinegra.

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

Newells: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Presupuesto 2026: el rector de la UNR repudió a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo

En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia

Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea
Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Balance anual de los taxistas: Se perdieron casi 800 puestos, dice el sindicato

Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico

Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año

Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía 

Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: Estamos mucho más cerca
Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newells: de qué depende
Continuidad para Enzo Giménez, que colmó las expectativas en Central

