Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene una propuesta del extranjero

La dirección deportiva del Rojinegro ya le hizo una propuesta para que venga por un año, aunque el club rosarino tiene un posible competidor

Gabriel Arias tiene una propuesta de Newell's para jugar en el Parque por un año.

Newell's intentará contratar al arquero Gabriel Arias, quien quedará libre en Racing el 31 de diciembre. El club ya le hizo una propuesta al futbolista y espera su respuesta. Sin embargo, en Chile aseguran que uno de los clubes grandes del país también lo quiere en su plantel.

Arias se irá de Racing después de siete exitosas temporadas, en las que tuvo rendimientos altísimos y fue capitán del equipo. En los últimos meses quedó relegado por Facundo Cambeses, que se quedó con la titularidad a base de grandes actuaciones.

El arquero, que tiene doble nacionalidad argentina y chilena, terminará su contrato con la Academia el 31 de diciembre y desde ese día será jugador libre. Eso le permite negociar directamente con cualquier club, una circunstancia que Newell's quiere aprovechar.

Newell's le ofreció contrato por un año

La dirección deportiva del club del Parque, encabezada por Roberto Sensini, ya le hizo un ofrecimiento. La propuesta incluye un contrato por un año. La idea es que el experimentado arquero le aportaría mucho a un equipo al que le espera una temporada cuesta arriba.

Arias tiene que responder la oferta que le hizo Newell's, pero es probable que a estas horas esté sopesándola con otra. Es que en Chile aseguran que Universidad, uno de los tres grandes de ese país, lo quiere sumar a su plante.

Leer más: El arquero que se formó en Newell's, no llegó a primera y hoy es figura en el fútbol ecuatoriano

Quien acaba de asumir como director técnico en Universidad de Chile es un rosarino, Francisco Meneghini, quien habría dado el visto bueno para contar con el arquero. La decisión, al fin y al cabo, será del propio jugador, aunque en el parque Independencia esperan que se incline por la propuesta rojinegra.