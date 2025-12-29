La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

La máxima llegaría a 36º y para terminar el año se espera que alcance los 39º

29 de diciembre 2025 · 23:22hs
El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Marcelo Bustamante / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima de 36º, en vísperas de un fin de año con marcas en torno a los 39º.

La madrugada del martes llega con vientos leves del noroeste cambiando a moderados, un registro de 21º y cielo algo nublado que se mantendría toda la jornada. A la mañana la temperatura subiría hasta los 30º, la máxima por la tarde sería de 36º y a la noche bajaría a 29º.

Para el miércoles se espera una jornada de fin de año agobiante y con algunas nubes. La máxima llegaría a 39º, la mínima no bajaría de 25º y el cielo pasaría de parcialmente nublado a mayormente nublado en la noche.

El jueves habría un descenso en las marcas, con una máxima de 35º, una mínima de 19º y cielo parcialmente nublado.

El viernes la máxima seguiría en baja, sin sobrepasar los 32º, con la mínima en 21º y cielo entre parcialmente y algo nublado.

Para el sábado pronostican cielo algo nublado, una máxima de 34º y una mínima que podría descender hasta los 15º.

El domingo seguiría la máxima en 34º y la mínima crecería hasta los 19º, con cielo algo nublado.

