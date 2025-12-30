Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Aunque no era una de las posiciones prioritarias, el arquero que queda libre en Racing está a un paso de desembarcar en el Parque

El arco de Newell´s se abrió a la búsqueda y un experimentado futbolista parece estar a punto de llegar a ese puesto. Aunque no era una de las posiciones prioritarias, un exarquero de selección y de uno de los grandes de Argentina está a un paso de desembarcar en el Parque.

A pesar de conocerlo de Godoy Cruz de Mendoza, parece que la dupla Orsi-Gomez no está muy conforme con el rendimiento de Juan Espínola en el último campeonato y por eso la gerencia de fútbol salió en búsqueda de un competidor en la posición a pesar de que hay varios juveniles.

El nombre que apareció en las últimas horas y con negociaciones avanzadas, es el de Gabriel Arias, el experimentado arquero con nacionalidad argentina y chilena que está a punto de quedar libre en Racing, donde perdió la titularidad en manos de Facundo Cambeses.

La idea del exacadémico era volver a Chile y finalizar su carrera allí. Hasta especuló con la posibilidad de retirarse de la actividad si ninguna oferta lo seducía, pero la Lepra se puso firme, le hizo una propuesta concreta, aprovechando que el jugador quedó con el pase en su poder, y la chance se abrió.

Perdió el puesto con Cambeses

Arias tuvo un nivel de picos muy altos en el arco de Racing, pero en los últimos meses algunas fallas que le hicieron perder puntos al equipo de Gustavo Costas. En la Academia lo pusieron en duda para el Clausura y con el paso de los partidos terminó perdiendo la titularidad con Cambeses.

El plantel Leproso tiene cuatro arqueros trabajando con la dupla. El titular en gran parte del semestre pasado tras la salida de Keylor Navas fue el paraguayo Juan Espínola. Además están Williams Barlasina, suplente en la mayoría de partidos, Josué Reinatti, quien regresó de Defensa y Justicia, y el juvenil Faustino Piotti.

De esta manera, una de las ventajas sería que el arquero argentino-chileno no ocuparía un cupo de extranjeros. La gerencia de fútbol deberá definir qué pasará con los demás guardametas. Por Espínola, hay una deuda todavía de una de las dos cuotas que quedan por la adquisición del 80% de su pase.

Matías Tagliamonte, otro candidato en Newell’s

No solo Gabriel Arias está en la lista para reforzar el arco Leproso, el otro nombre que estudia el equipo de Roberto Sensini es el de Matías Tagliamonte, quien fue uno de los puntos salientes en la muy buena campaña de Unión de Santa Fe en 2025.

El guardameta de 27 años, tiene como punto en contra para la dirigencia de Newell´s que su pase pertenece a Racing, y con la salida de Arias, la idea de Gustavo Costas es de mantenerlo en el plantel como opción de Cambeses. El punto a favor, es que el arquero quiere continuar con titularidad en cualquier equipo.

Muchos rumores y por ahora pocas definiciones

Otro de los puestos a reforzar es el de delantero. La baja de Cocoliso González, y la casi segura vuelta del Colo Ramírez no clausura la posibilidad de sumar un futbolista en esa posición. En las últimas horas, dos nombres comenzaron a sonar del otro lado de la cordillera con sondeos desde el Parque Independencia.

Uno es el goleador de Colo Colo Javier Correa, quien ya sonó en otros mercados de pases con posibilidades en la Lepra, pero lo económico siempre fue un impedimento. Nuevamente la Lepra corre de atrás, ya que además de el alto sueldo, River, Instituto y Banfield estarían interesados en el ex-Estudiantes La Plata.

Daniel “Popin” Castro, delantero del Deportes Limache chileno, también fue uno por los que se consultó. El centrodelantero, que puede jugar de extremo, también es seguido por Colo Colo, que estaría dispuesto a comprar su ficha.