La Capital | Ovación | Newell's

Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Aunque no era una de las posiciones prioritarias, el arquero que queda libre en Racing está a un paso de desembarcar en el Parque

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

30 de diciembre 2025 · 06:15hs
Gabriel Arias se anticipa a Copetti en un partido entre Racing y Central. Ahora podría jugar en Newells.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Gabriel Arias se anticipa a Copetti en un partido entre Racing y Central. Ahora podría jugar en Newell's.

El arco de Newell´s se abrió a la búsqueda y un experimentado futbolista parece estar a punto de llegar a ese puesto. Aunque no era una de las posiciones prioritarias, un exarquero de selección y de uno de los grandes de Argentina está a un paso de desembarcar en el Parque.

A pesar de conocerlo de Godoy Cruz de Mendoza, parece que la dupla Orsi-Gomez no está muy conforme con el rendimiento de Juan Espínola en el último campeonato y por eso la gerencia de fútbol salió en búsqueda de un competidor en la posición a pesar de que hay varios juveniles.

El nombre que apareció en las últimas horas y con negociaciones avanzadas, es el de Gabriel Arias, el experimentado arquero con nacionalidad argentina y chilena que está a punto de quedar libre en Racing, donde perdió la titularidad en manos de Facundo Cambeses.

La idea del exacadémico era volver a Chile y finalizar su carrera allí. Hasta especuló con la posibilidad de retirarse de la actividad si ninguna oferta lo seducía, pero la Lepra se puso firme, le hizo una propuesta concreta, aprovechando que el jugador quedó con el pase en su poder, y la chance se abrió.

Perdió el puesto con Cambeses

Arias tuvo un nivel de picos muy altos en el arco de Racing, pero en los últimos meses algunas fallas que le hicieron perder puntos al equipo de Gustavo Costas. En la Academia lo pusieron en duda para el Clausura y con el paso de los partidos terminó perdiendo la titularidad con Cambeses.

Leer más: Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

El plantel Leproso tiene cuatro arqueros trabajando con la dupla. El titular en gran parte del semestre pasado tras la salida de Keylor Navas fue el paraguayo Juan Espínola. Además están Williams Barlasina, suplente en la mayoría de partidos, Josué Reinatti, quien regresó de Defensa y Justicia, y el juvenil Faustino Piotti.

De esta manera, una de las ventajas sería que el arquero argentino-chileno no ocuparía un cupo de extranjeros. La gerencia de fútbol deberá definir qué pasará con los demás guardametas. Por Espínola, hay una deuda todavía de una de las dos cuotas que quedan por la adquisición del 80% de su pase.

Matías Tagliamonte, otro candidato en Newell’s

No solo Gabriel Arias está en la lista para reforzar el arco Leproso, el otro nombre que estudia el equipo de Roberto Sensini es el de Matías Tagliamonte, quien fue uno de los puntos salientes en la muy buena campaña de Unión de Santa Fe en 2025.

El guardameta de 27 años, tiene como punto en contra para la dirigencia de Newell´s que su pase pertenece a Racing, y con la salida de Arias, la idea de Gustavo Costas es de mantenerlo en el plantel como opción de Cambeses. El punto a favor, es que el arquero quiere continuar con titularidad en cualquier equipo.

Leer más: El arquero que se formó en Newell's, no llegó a primera y hoy es figura en el fútbol ecuatoriano

Muchos rumores y por ahora pocas definiciones

Otro de los puestos a reforzar es el de delantero. La baja de Cocoliso González, y la casi segura vuelta del Colo Ramírez no clausura la posibilidad de sumar un futbolista en esa posición. En las últimas horas, dos nombres comenzaron a sonar del otro lado de la cordillera con sondeos desde el Parque Independencia.

Uno es el goleador de Colo Colo Javier Correa, quien ya sonó en otros mercados de pases con posibilidades en la Lepra, pero lo económico siempre fue un impedimento. Nuevamente la Lepra corre de atrás, ya que además de el alto sueldo, River, Instituto y Banfield estarían interesados en el ex-Estudiantes La Plata.

Daniel “Popin” Castro, delantero del Deportes Limache chileno, también fue uno por los que se consultó. El centrodelantero, que puede jugar de extremo, también es seguido por Colo Colo, que estaría dispuesto a comprar su ficha.

Noticias relacionadas
Gabriel Arias tiene una propuesta de Newells para jugar en el Parque por un año. 

Newell's quiere a Gabriel Arias, pero el arquero también tiene otra propuesta

Cocoliso González concluye su préstamo a fin de año, meintras que el Colo Ramírez volverá al Parque en busca de una revancha.

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Siempre sigo la campaña de Newells. Estuve siete años en la Lepra, uno le agarra mucho cariño al club, dijo Brian Bustos.

¿Qué exarquero de Newell's se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

La reserva de Newells ya comenzó a tener contacto con la pèlota de cara a 2026.

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Ver comentarios

Las más leídas

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Lo último

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Timbúes: Antonio Fiorenza recibió al equipo de educación que trabajó en el ciclo de complementación escolar

Timbúes: Antonio Fiorenza recibió al equipo de educación que trabajó en el ciclo de complementación escolar

A cinco años del aborto legal: Somos las activistas las que sostenemos este derecho

A cinco años del aborto legal: "Somos las activistas las que sostenemos este derecho"

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

La niña recibió un disparo en el abdomen mientras estaba en la calle. La policía detuvo a cuatro sospechosos, incluyendo a un adolescente

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
A cinco años del aborto legal: Somos las activistas las que sostenemos este derecho

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

A cinco años del aborto legal: "Somos las activistas las que sostenemos este derecho"

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
La Ciudad

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newells, pero vuelve el Colo Ramírez

Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

¿Qué exarquero de Newells se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

¿Qué exarquero de Newell's se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

Ovación
Newells le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Por Aníbal Fucaraccio
OVACIÓN

Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Newells le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

En Newells, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Policiales
Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

La Ciudad
Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
La Ciudad

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas
Información General

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
LA REGION

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable
Zoom

Nuevo parte médico sobre Christian Petersen: sigue internado y está estable

Cristina Kirchner presenta una lenta recuperación y seguirá internada
Política

Cristina Kirchner presenta "una lenta recuperación" y seguirá internada

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich
Política

La Justicia declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Bullrich

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Con un vuelo sanitario debutó la nueva pista del aeropuerto de Rosario

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual
La Ciudad

Pago anticipado de la TGI: cómo acceder al 15 % de descuento anual

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Año Nuevo: ¿es necesario sedar a las mascotas para que no sufran los ruidos?

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out
Política

Afirman que la suspensión de trenes a Córdoba y Tucumán es un lock-out

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad
Salud

Hantavirus: cuáles son las medidas para prevenir la enfermedad

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto
LA CIUDAD

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Policiales

Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste
La Ciudad

Desarmaron un puesto de venta de pirotecnia en zona sudoeste

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 
LA CIUDAD

Una mujer sufrió heridas de consideración al ser atropellada por un tren 

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe
Zoom

El crimen de Jeremías Monzón: las claves del caso que conmociona a Santa Fe

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo para el último sorteo del año
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo para el último sorteo del año

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
POLICIALES

Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
Economía

Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Región

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo