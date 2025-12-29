"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio
El titular de la organización que nuclea a los peones en Rosario, Horacio Yannotti, afirmó que la actividad atraviesa su momento más crítico: caída de viajes, avance de las aplicaciones ilegales, despidos y una profunda disputa interna por la tarifa.
29 de diciembre 2025·13:00hs
El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario , Horacio Yannotti, denunció que durante 2025 se perdieron “casi 800 puestos de trabajo”, y aseguró que este año “fue el peor en la historia de la actividad. Tenemos que resistir y esperar el acompañamiento del estado municipal”.
Las declaraciones del líder sindical llegan en un momento bastante complejo en el mundo taxista, ya que mientras desde un sector de los titulares de licencias le han solicitado al Concejo municipal una actualización de tarifas del orden del 25 por ciento, desde otro la rechazan porque consideran que un nuevo aumento hará que la gente de usar más eses servicio. Todo eso en medio del boom que se da en la utilización de las aplicaciones de viajes, la mayoría de las cuales no están habilitadas por el municipio.
El representante de los choferes sostuvo que este año “se han perdido aproximadamente 800 puestos de trabajo. Hoy en día, la mayoría de los taxis son manejados por los titulares o dueños de vehículos. Incluso hubo casos de titulares de taxis que han dejado la actividad y han indemnizado a trabajador con una licencia que ya no tiene valor económico, con un auto que ya está prácticamente vencido o directamente no hay podido pagar la indemnización”.
Qué balance hacen los taxistas
En declaraciones a LT8, Yannotti remarcó que “este año fue el peor en la actividad taxista. Tuvimos una baja importante en la cantidad de horas del servicio de taxi. Por eso apelamos e insistimos a los titulares que tomen trabajadores porque el servicio de taxi debe estar las 24 horas y los 365 días del año”.
“Les hemos dejado espacios a las aplicaciones de viajes que trabajan en forma clandestina y han copado el mercado. Tenemos que resistir. Esperemos que el año próximo tengamos otra visión de la situación, esperando el acompañamiento del estado municipal”, subrayó Yannotti.
Taxistas a favor y en contra del aumento de tarifas
Un grupo de taxistas autoconvocados rechazó el pedido formulado por las cámaras de titulares de licencias de taxis de un 25 por ciento de aumento en la tarifa para comienzos de 2026. Para esto, la organización planteó al Concejo Municipal que cualquier solicitud del sector cuente con el aval de un mínimo de 500 firmas de trabajadores y trabajadoras del volante. "Queremos una representatividad comprobable", indicó uno de los referentes, Ezequiel Lovey.
A mediados de diciembre, los referentes de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) acudieron a la comisión de Servicios Públicos del Palacio Vasallo para solicitar una suba del 25 por ciento en la tarifa de taxis a partir de los inicios del año que viene.
Y fueron tres las razones que motivaron el pedido de la entidad. En primer lugar, el incremento del precio del Gas Natural Comprimido (GNC), que según planteó el referente de la cámara José Iantosca pasará de 730 a 850 pesos el metro cúbico. En segundo término, el precio de los seguros de los taxis, donde se amplió la responsabilidad civil a 460 millones de pesos, con un incremento del valor de la cuota del orden del 40 por ciento, de 87 mil a 120 mil pesos mensuales. Y como tercer aspecto, la suba del precio de las unidades cero kilómetro que pasaron de un promedio de 27 millones a 35 millones de pesos, teniendo como referencia uno de los modelos más utilizados para el servicio público de taxis (Fiat Cronos).
Quiénes están en contra del aumento de tarifas
Sin embargo, el pedido no reunió las firmas suficientes para ir al recinto en la última sesión de prórroga del año y no se trató entre los 87 expedientes que sí tuvieron aprobación. Por ende, la iniciativa deberá esperar el reinicio del año legislativo, pero también los votos suficientes para que se convalide en el recinto. Algo por el momento denegado.
Sin embargo, a los pocos días de esta solicitud, el responsable de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes de Rosario (Atti), Mario Cesca, se mostró en contra de este aumento, al advertir que si se otorga se bajarán más pasajeros de los taxis.
A esta voz se le sumaron los autoconvocados. "Este incremento no busca mejorar el servicio ni la vida del trabajador, sino seguir financiando un sistema que incluye el negocio de las radios, los GPS, la explotación de chapas y los alquileres abusivos de autos por día", expresa el comunicado, para denunciar luego subregistros de horas diarias de los peones, con el fin de "achicar costos", "perdida de derechos y manipulación". Para cerrar, la entidad advirtió a los concejales: "Pedir un aumento en estas condiciones es solicitarle al ciudadano que financie la explotación de los trabajadores para un negocio de unos pocos", suscribió Lovey.
Noticias relacionadas
Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Cómo quedará el Museo Castagnino con la remodelación: imágenes, inversión y obras
Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila
Lo último
La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario
Puerto San Martín: obras y puesta en valor de espacios públicos en el nuevo centro comercial a cielo abierto
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
Política
Presupuesto 2026: el rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
La Ciudad
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
LA CIUDAD
"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio
Salud
Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe
LA REGION
Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asistencia Perfecta: la provincia estudia una flexibilización y otro incentivo económico
Cocoliso González no llegó a un acuerdo y se va de Newell's, pero vuelve el Colo Ramírez
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
En la búsqueda de refuerzos, Central negocia por la repatriación de Gastón Ávila
Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva
Ovación
OVACIÓN
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
Insólito: suspendieron una final del fútbol femenino porque fueron las barras de los dos clubes
Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo
La sorprendente historia de Bamba Niang, el boxeador senegalés nacionalizado argentino
Policiales
Policiales
Robo con inhibidores de alarmas: caen sospechosos en el Paseo Pellegrini
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Un joven fue baleado en la madrugada del sábado en Empalme Graneros
La Ciudad
La Ciudad
La nueva pista del aeropuerto de Rosario debutó con un vuelo sanitario
Aprobó sólo 13 materias y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales
Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea
"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos y pide auxilio al municipio
Política
Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio
Información General
Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se pondrá en juego en el último sorteo del año
La Ciudad
Advierten aumentos de suicidios, consumos problemáticos y ludopatía
La Ciudad
Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa
La Ciudad
Reapertura del aeropuerto: cuándo vuelve a operar y cuál será el primer vuelo
POLICIALES
Fraude con patrulleros: exjefes policiales tendrán prisión domiciliaria
Economía
Billeteras virtuales y plazo fijo: así quedó el nuevo ranking de rentabilidad
La Región
Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con más calor en un fin de año agobiante
Ovación
Central: el Año Nuevo podría llegar con Franco Cervi como refuerzo
Política
Congreso: 2025 se despide con un récord de menor producción de leyes
Policiales
Santa Fe le apunta a vendedores de drogas ligados a la violencia
Ovación
La confesión de Goycochea que llegó 35 años después del Mundial de Italia 90
Información General
Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido
El Mundo
Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"
La Región
Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat
politica
Pullaro asegura que el presupuesto desatiende rutas y deudas con Santa Fe
policiales
Zona norte: detuvieron a un hombre acusado por un caso de abuso sexual agravado
Ovación
Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense
OVACIÓN
El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende