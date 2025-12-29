La Capital | Ovación | Newell's

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Su pase pertenece a Boca y este año estuvo a préstamo en Platense, que no hizo uso de la opción de compra. Lo pidió la dupla Orsi-Gómez.

29 de diciembre 2025 · 18:57hs
Oscar Salomón está muy cerca de sumarse a Newells.

Oscar Salomón está muy cerca de sumarse a Newell's.

Su pase pertenece a Boca, viene de jugar un año en Platense y ahora está cerca de llegar a Newell's, aunque también lo quiere un grande del fútbol de Chile. De perfil bajo, no se trata de un jugador que los hinchas rojinegros tengan en su registro, aunque fue uno de los mejores defensores del año.

Se trata Oscar Salomón, el zaguero central que está en tratativas con Newell's a pedido de la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

Salomón es jugador de Boca, pero estuvo todo el año a préstamo en Platense. El Calamar tenía una opción de compra por un millón y medio de dólares, pero decidió no ejecutarla. Por esa razón, el futbolista debe regresar al Xeneize.

En Platense le fue muy bien. Salió campeón del torneo Apertura, en la que el Calamar dio la gran sorpresa, y formó una dupla central de alta calidad junto a Ignacio Vázquez. Individualmente también se destacó: fue el segundo defensor con mayor cantidad de duelos ganados: 128, que son el 73,14 por ciento de los que disputó contra futbolistas rivales. El único que lo superó en este rubro fue Santiago Sosa, de Racing, cuando jugó como defensor.

Leer más: Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Fue campeón con la dupla Orsi-Gómez

Orsi y Gómez lo conocen a la perfección, porque eran los entrenadores de Platense en ese equipo que conquistó el primer título de la historia para el Calamar. Ellos lo pidieron y a partir de eso la dirección deportiva de Newell's puso en marcha las negociaciones con el jugador.

Claro que en el medio apareció Colo Colo, el poderoso equipo chileno al que también le interesa contar con el defensor. Aunque hay quienes sostienen que los trasandinos lo tienen casi abrochado, otros aseguran que el zaguero tiene un pie en el parque Independencia.

Siempre sigo la campaña de Newells. Estuve siete años en la Lepra, uno le agarra mucho cariño al club, dijo Brian Bustos.

¿Qué exarquero de Newell's se convirtió en figura en el fútbol ecuatoriano?

La reserva de Newells ya comenzó a tener contacto con la pèlota de cara a 2026.

Newell's: radiografía completa de los 27 futbolistas que comenzaron a entrenar en Reserva

Pablo Becker elude a un rival en su debut con la camiseta de Rosario Central

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

Jerónimo Cacciabue levanta la Copa Ecuador, que ganó con Universidad Católica. Ex Newells la rompe.

Jerónimo Cacciabue volvió a volar en una cancha, con título y todo en Ecuador

Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal
