Cuando jugarán los clubes del ascenso la fecha 20 en la Primera C, en medio del Mundial

En el medio de la recta final del Mundial 2026, Central Córdoba, Argentino y Leones disputarán sus respectivos partidos en calidad de visitantes

Leones FC. El equipo de la familia Messi visitará a Centro Español, el lunes 20, a las 15.

Mundial 2026. Central Córdoba visitará a Berazategui por la 20ª fecha en la Primera C, dependiendo del resultado de la Scaloneta.

Con las miradas puestas en el partido que disputará la selección argentina ante Inglaterra, este miércoles a las 16 en Atlanta por las semifinales del Mundial 2026 , la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer uan programación tentativa para las diferentes categorías, incluida la Primera C donde participan Central Córdoba, Argentino y Leones FC.

Los tres clubes del ascenso de la ciudad disputarán sus cotejos en calidad de visitantes, entre el viernes y lunes, respectivamente.

El primero en salir a escena será Argentino , este viernes, a las 15 ante Yupanqui. En la última presentación enfrentando al Trapero de visitante el año pasado, el Salaíto se alzó con una goleada por 4 a 0.

Los dirigidos por Leonardo Acoglanis vienen de perder ante Leandro N. Alem por 2 a 0 por la 19ª fecha, en una floja producción futbolística. Con este resultado, quedaron entre los tres peores equipos de la zona.

>> Leer más: La AFA emocionó a los hinchas con un video de René Favaloro: "Con el corazón siempre"

Córdoba jugará dependiendo del resultado de la Scaloneta

Por su parte, Central Córdoba tiene una programación tentativa dependiendo del día que deba jugar Argentina el fin de semana. Si la Scaloneta derrota a los ingleses, el Charrúa jugará el sábado, a las 15 ante Berazategui y si pierde, el cotejo se disputará el domingo a las 14, en el estadio Norman Lee.

El la última presentación, el Matador mostró muy poco en el Gabino Sosa y Atlas con un muy poco se llevó tres puntos valiosos en la lucha por ingresar al reducido.

Leones FC jugará otra vez un lunes

En tanto, Leones FC volverá a disputar su encuentro fuera de Rosario. Será ante Centro Español, el próximo lunes a partir de las 15. Los dirigidos por Franco Ferlazzo se ubican terceros con 29 puntos, a tres de los líderes, Cañuelas y Luján (33), en la Zona B.