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Primera C: Argentino visita a Alem en General Rodríguez en busca de los tres puntos

El Salaíto está obligado a sumar para salir de las últimas posiciones en la zona A en la Primera C. El DT Acoglanis metería cambios en el once ante Alem

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

12 de julio 2026 · 06:10hs
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Primera C.  Thiago Bartalini se transformó en pieza fundamental del equipo Salaíto. Argentino visita a Leandro N. Alem a partir de las 15.

Primera C.  Thiago Bartalini se transformó en pieza fundamental del equipo Salaíto. Argentino visita a Leandro N. Alem a partir de las 15.

En la lucha por salir de las últimas posiciones y cambiar de imagen en el segundo semestre, Argentino se presenta en General Rodríguez ante Leandro Nicéforo Alem a partir de las 15, en el marco de la 19ª fecha en la zona A del torneo de la Primera C.

Antonella Álvarez será la encargada de impartir justicia entre el Lechero y Salaíto. El dueño de casa viene de caer ante Estrella del Sur por 3 a 0.

Argentino necesita dar un golpe anímico

El Albo, con todos sus problemas a cuestas, necesita dar un golpe en lo anímico y futbolístico para despegarse de la zona de descenso donde hasta el momento se encuentra entre los cinco peores clubes de la C. Los números están a la vista y no mienten.

Leer más: Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Tras la salida de José Previti y el interinato de la dupla técnica de Lisandro Ríos y Ricardo Moreira, la dirigencia contrató a Leonardo Acoglanis para cambiar el panorama en lo deportivo.

Dos derrotas fuera de casa

En el regreso del Toto Acoglanis , el equipo mostró poco y ante Cambaceres pudo reaccionar a tiempo para cosechar un punto valioso. En las dos últimas salidas fuera del Olaeta, el Albo sumó sendas derrotas ante Sacachispas (1-0) y Juventud Unida (3-0). Y en su visita ante el Lechero, lo único que le sirve es sumar de cualquier forma.

El DT Salaíto realizaría cambios para visitar a Alem y el once sería con: Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Bruno Cabrera, Tiago Celes y Thiago Bartalini, Juan Cisneros, Manuel Correa, Theo Guiñazú y Luciano Fernández; Wilfrán Orejuela y Octavio Rubarth.

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