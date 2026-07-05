Primera C: Con la soberbia tarde de Matías Giroldi, Córdoba se trajo un puntazo de Cañuelas

Con las atajadas de Matías Giroldi y un buen trabajo en lo colectivo, el Charrúa igualó 0 a 0 ante un rival muy complicado en su cancha

Primera C. El Matador empató (0-0) en su visita a Cañuelas, en el marco de la 18ª fecha.

Central Córdoba se trajo un valioso punto en su visita a Cañuelas, en el marco de la 18ª fecha de la Primera C. El elenco de barrio Tablada mostró pasaje de buen fútbol y contó con la soberbia tarde del arquero Matías Giroldi, quien fue clave en la igualdad sin goles ante un rival complicado.

El técnico Arnaldo Sialle realizó un cambio táctico con respecto al último encuentro ante Muñiz (0-0) en Tablada, ingresó Santiago Spelzini por Joaquín Messi en el mediocampo para afrontar un duro partido.

En los primeros 30 minutos, no pasó nada. Los equipos se prestaron y no crearon situaciones sobre los arcos. Pero en una ráfaga de 6 minutos, el local se llevó por delante al Matador y contó con 4 chances para anotar.

Pero ahí apareció en escena el guardavalla Matías Giroldi, quien con sus atajadas le puso un cerrojo al arco del Charrúa. A los 34' y 37', tapó dos remates potente a Ibarra que se fueron al córner.

Cañuelas mereció abrir el marcador

Después, sobre los 38', Diego Aguirre (ex salaíto y Córdoba) sacó un tremendo remate que pedía red pero Emanuel Rodríguez rechazó al córner. Y a los 40', otra vez Ibañez probó desde afuera del área pero Giroldi se quedó con un tiro complicado. Con el resultado sin goles se fueron al descanso.

El complemento fue parejo y los dos equipos buscaron el gol. Los charrúas se adelantaron en el terreno, le copó el mediocampo al dueño de casa con la movilidad de Marcos Córdoba y Cristian Sánchez y ahí comenzó a llegar con peligro al arco Estéfano Francesconi.

Córdoba fue otro en el complemento

A los 52', Nery habilitó a Aaron Quijano, uno de los refuerzos, el delantero pisó el área y sacó un remate muy anunciado que el guardavalla local no tuvo complicaciones.

Córdoba siguió jugando en el campo de Cañuelas, buscó el gol y a los 58', Emanuel Rodríguez probó desde afuera del área y Francesconi se exigió para quedarse con el tiro.

Giroldi y sus atajadas

En la contra, Celis se mandó por derecha sacó un preciso centro al corazón del área y Arias de arremetida remató como venía y Giroldi en gran tapada, mandó el balón al córner.

Después el partido se hizo de ida y vuelta, Cacho Sialle mandó a Nelson Ávalos, uno de los refuerzos (ex Argentino) y el Charrúa comenzó a complicar a la defensa local.

El final fue de ida y vuelta

En los últimos minutos, Cañuelas fue en busca de la victoria pero volvió a chocar con la férrea defensa que puso la visita y más la seguridad en los tres palos de Matías Giroldi, figura excluyente del partido.

Con la soberbia tarde de Giroldi y el gran trabajo colectivo, Central Córdoba se trajo un puntazo desde Cañuelas para volver a ser un equipo con ambiciones en el presente torneo de la C.