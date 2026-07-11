Primera C: Central Córdoba ya juega ante Atlas con la obligación de comenzar a sumar de a tres

El elenco dirigido por Arnaldo Sialle recibe a Atlas, este sábado a las 14, en el marco de la 19ª fecha en la zona B de la Primera C.

Primera C . El Matador urgido por un triunfo, enfrenta a Atlas en barrio Tablada.

Obligado por volver al triunfo, Central Córdoba se presenta en barrio Tablada ante Atlas a partir de las 14, en un busca de los tres puntos para meterse en la lucha por los puestos de vanguardia del reducido en la Primera C . Los charrúas vienen de cumplir de discreta campaña en el primer semestre.

Atlas, en tanto, lo hace con Grieger; Polito, Pardo, Ordano Saucedo y Blanco; Nicolás Pérez, Celin, Meza; Scally, Jaraba Dávalos y Federico González. Director técnico, Néstor Retamar.

El arranque de la segunda parte del certamen, el Charrúa igualó en sus dos presentaciones, ante Muñiz y Cañuelas, sin goles. Lleva una racha de cinco partidos sin conocer la victoria y la última la consiguió ante Central Ballester por 3-2 en el Gabino Sosa. Iván Castelú Coca será el árbitro de encuentro ante el Marrón.

Córdoba vuelve al Gabino Sosa

El equipo dirigido por Cacho Sialle, urgido por los tres puntos vuelve al Gabino Sosa con la premisa de levantar en lo futbolístico y regalarse un triunfo que lo ponga en carrera entre los primeros siete clubes en busca de un lugar en el reducido.

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El Matador se ubica en la décima posición con 20 unidades, a 5 de Deportivo Español, equipo que está séptimo y es el último clasificado hasta el momento.