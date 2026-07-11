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El Charrúa no levanta cabeza: perdió con Atlas en el Gabino Sosa y sigue afuera del reducido

Central Córdoba salió a jugar con vocación ofensiva, pero en el segundo tiempo su rendimiento decayó y el visitante se llevó el triunfo

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

11 de julio 2026 · 16:14hs
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Franco Fernández lucha contra la defensa de Atlas

Virginia Benedetto

Franco Fernández lucha contra la defensa de Atlas, en un partido muy disputado. El Charrúa por ahora no logra imponerse.

Central Córdoba dejó pasar una inmejorable chance ante Atlas y perdió 1 a 0 en el Gabino Sosa, por el torneo de la Primera C. El equipo de Arnaldo Sialle hizo un buen primer tiempo, pero en el complemento bajó el rendimiento y el Marrón, con muy poco, se alzó con una victoria merecida. El Charrúa no puede levantar cabeza y sigue fuera de la zona del Reducido.

En el primer tiempo, con mucha movilidad de sus volantes, el Matador mostró que quería los tres puntos. Así pudo llegar a la primera situación con un cabezazo de Rovetto que salió muy cerca del palo izquierdo del golero Grieger.

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Con el correr de los minutos, Córdoba se hizo dueño de la pelota y del trámite del partido en el Gabino Sosa, con las corridas de Marcos Córdoba y del Pato Sánchez.

A los 14', Franco Fernández fue derribado a un metro del área y el Charrúa tuvo una inmejorable chance para abrir el marcador. Sánchez fue el encargado del remate, que fue rechazado por el golero visitante al córner en una gran atajada.

El Charrúa hizo méritos para sacar ventajas

Córdoba merecía abrir el marcador, pero no estuvo fino en los metros finales. La visita recién a los 28' se aproximó al arco de Giroldi con un tiro de Alexander Meza que salió por arriba del travesaño.

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Después, Atlas emparejó las acciones con la movilidad de Meza, un hábil mediocampista que se encargó de generar fútbol para llegar con peligro hasta Giroldi.

En el cierre de la etapa, en un desacople defensivo entre Giroldi y sus defensores fue aprovechado por Meza, quien remató al arco y el balón salió muy cerca del palo derecho.

Segundo tiempo

El complemento arrancó con Atlas jugando en el campo del Charrúa. En los primeros cinco minutos, el equipo de Néstor Retamar manejó la pelota, sus mediocampistas tomaron el control de las acciones y se acercaron al arco del equipo rosarino.

Pero con el correr de los minutos, el Charrúa pudo salir del asedio y emparejó el trámite. Sobre los 57', un remate de Nery Dominguez salió muy cerca del palo izquierdo de Grieger.

Cuando el partido se disputaba en el mediocampo, un soberbio remate de Agustín Polito desde 30 metros, a los 66 minutos, se clavó en el ángulo superior izquierdo de Giroldi y puso el 1 a 0 para el Marrón.

Córdoba sintió el impacto y fue en busca de la igualdad, pero careció de ideas para romper el cerrojo defensivo que le puso la visita. En el cierre del partido llegó la roja a Lucas Pasinato y el local terminó jugando con diez.

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