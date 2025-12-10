Una embarazada dio a luz en un taxi sin conductor en San Francisco

El sistema alertó al 911, pero la mujer y el recién nacido llegaron al hospital antes que los servicios de emergencia

Luego de algunos incidentes que nuevamente pusieron la lupa sobre los automóviles sin conductores, una embarazada fue protagonista de una buena noticia en un taxi autónomo: la mujer se dirigía a un hospital en San Francisco cuando comenzó con trabajos de parto y finalmente dio a luz dentro del vehículo. El sistema alertó al 911 y rápidamente se movilizaron los servicios de emergencia, aunque la mujer y el recién nacido llegaron antes que ellos al hospital.

El episodio ocurrió dentro de un taxi autónomo de Waymo, la empresa de Google. La compañía indicó en un comunicado que la madre se dirigía al centro médico de la Universidad de California en San Francisco cuando dio a luz dentro del robotaxi. Waymo dijo que su equipo de soporte para pasajeros detectó “actividad inusual” dentro del vehículo y llamó para verificar a la pasajera, así como para alertar al 911.

la compañía señaló que el vehículo fue retirado del servicio para su limpieza después del viaje. Aunque es inusual, no es la primera vez que un bebé nace en un Waymo, según precisaron.

“Estamos orgullosos de ser un viaje de confianza para momentos grandes y pequeños, sirviendo a pasajeros de todas las edades, incluso los que tienen solo unos segundos de vida”, indicó el comunicado.

Los taxis sin conductor aumentaron en popularidad. Los pasajeros pueden tomarlos en autopistas y carreteras interestatales alrededor de San Francisco, Silicon Valley, Los Ángeles y Phoenix. Sin embargo, persiste su controversia por algunos hechos puntuales.

En septiembre, un Waymo realizó un giro en U frente a un letrero que precisamente prohibía esa maniobra, pero los policías no pudieron multar a nadie ya que no había un conductor. En octubre, un popular gato llamado Kit Kat, conocido por deambular en el Mission District, fue atropellado un Waymo.

La tecnología desarrollada por Waymo permite a un auto conducirse autónomamente por ciudad y por carretera, detectando otros vehículos, señales de tráfico y peatones.