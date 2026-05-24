Colo Ramírez habló con Ovación de su futuro: "Ojalá que me pueda quedar mucho tiempo en Newell's"

El goleador uruguayo se ilusiona con el equipo: "Kudelka nos hizo muy competitivos". El Colo Ramírez fue el artillero de Newell's en el Apertura

El Colo Ramírez grita con todo el gol ante Vélez, el último de su cosecha en el semestre de Newell's. Antes, ante Riestra, Unión e Instituto.

Para el Colo Ramírez el final del torneo fue una bocanada de aire puro, ya que con esos cuatro goles terminó siendo el goleador de Newell's aunque sabe que el equipo puede dar mucho más. Y para ello depositó toda su confianza en Frank Kudelka quien, a su modo de ver, los hizo "muy competitivos".

"El cierre del torneo, a comparación de cómo lo arrancamos, fue muy bueno y con eso nos tenemos que quedar para el semestre que viene. Hay que renovar tanto la ilusión como las energías y prepararse para lo que viene porque es posible", dijo Juan Ignacio Ramírez.

En lo personal, el Colo se ilusiona con la posibilidad de que convertir sea la llave de la titularidad tan ansiada . "Como delantero, quedar goleador del equipo es muy importante para lo personal. Además me sirve para buscar una continuidad tanto en minutos como en titularidad" expresó.

Es consciente que cuando a un delantero se le abre el arco y empieza a convertir, la búsqueda de otros clubes pueden aparecer en los mercados de pases: "Sé que el delantero convive con eso, cuando uno está en racha aparecen oportunidades, pero mi idea es estar en el club por lo mismo que decidí volver a principio de año".

Y agregó: "Newell's es un club que me trató muy bien y tengo que apuntar a continuar con la confianza que tuve en los últimos partidos de la Liga para lograr cosas en el club. Tengo la cabeza tranquila y ojalá que me pueda quedar mucho tiempo".

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Flores para el DT Kuldeka

"Kudelka nos hizo muy competitivos, nos dio la esperanza de jugar de igual a igual a cualquier equipo, de local o visitante, si bien nos ha costado un poco más en nuestra casa. En un fútbol argentino tan parejo la clave es competir cada partido y no perder, eso es fundamental", elogió Ramírez al entrenador leproso.

En las vacaciones aprovechó para analizar los porqués de su mejora con respecto a su rendimiento: "En estos días traté de ver qué fue lo que Darío (Kudelka) sacó de mí para aumentar el nivel y llegué a la conclusión que fue lo mismo que sucedió con los otros compañeros, tiene una idea clara de juego, que la pudimos plasmar en los entrenamientos, entrenar al 100 % todos los días y el que estaba mejor jugaba, eso hizo levantar el nivel".

"Si bien los últimos partidos no me tocó ser titular, sabía que podía estar desde el arranque, pero son decisiones del entrenador que se respetan", señaló.

La mira puesta en lo físico

El ex-Nacional sabe que la falta de continuidad en 2025 lo perjudicó y que esta pretemporada será clave para optimizar su rendimiento físico.

"Ahora tenemos una pretemporada muy larga por delante, donde tendré que prepararme bien físicamente, ya que el año pasado no tuve mucha continuidad y eso me hará aportar más al grupo y al cuerpo técnico", admitió el delantero charrúa.



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En los últimos partidos encontró una sociedad futbolística con Walter Mazzanti con la que se sintió muy cómodo: "Con jugadores como Walter me gusta jugar por las características que tiene como delantero. Es rápido, inteligente, sabe donde uno puede moverse dentro del área, como yo sé las cualidades y virtudes de él".

"Nos hemos entendido de buena manera, al igual que con otros chicos, pero con Walter fue con quien en los últimos partidos pudimos sacar mas rédito juntos. Ojalá tengamos esperanza para el semestre que viene", aportó.

La ilusión de pelear por cosas importantes

El gran objetivo para lo que viene es clasificar por primera vez en este formato a los octavos de final: "Lo que cambiamos hasta el momento era lo que había que modificar para pelear arriba. Competir con todos los equipos de igual a igual te lleva a ganar o como mucho a empatar, y ahí esta la clave de poder clasificar entre los ocho".

Y agregó sobre el formato de la Liga: "Cuando estás ahí, en los mata-mata, es otro torneo, ya que terminando primero podés quedar afuera. Hay que ser un equipo regular como lo terminamos siendo en este semestre".

"Con Mati (Cóccaro) y Fran (Scarpeccio) me llevo muy bien. Somos tres delanteros con características diferentes, aunque parecemos similares por ser de área hay detalles que nos hacen distintos. Este cuerpo técnico mezcla a la hora de trabajar y hace que la competencia sea muy sana y leal, esa manera de trabajar hace que a veces hasta nos toque jugar juntos. Esto ayuda al conocimiento del compañero para conocer fortalezas y debilidades", cerró la charla con Ovación el Colo, dejando en claro que la lucha por el puesto queda sólo dentro del campo de juego.