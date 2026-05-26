Cuidacoches: evangelistas avalan la prohibición y piden "no romantizar la mendicidad"

Los evangelistas salieron al cruce del Arzobispado de Rosario a la hora de analizar cómo resolver la problemática de los cuidacoches a través de una ley que prohíba la actividad. Así lo expuso el diputado provincial y pastor evangélico Walter Ghione a la hora de proponer una solución tanto a la marginalidad como a las prácticas extorsivas hacia los automovilistas. "No compartimos la posición de la Iglesia Católica, regular la actividad sería empujar a mucha gente a la marginalidad para sostener una labor indigna, informal y ligada a la extorsión, al control territorial y el consumo problemático. Hay que ayudar a la gente con trabajo digno en vez de romantizar la mendicidad", dijo enfático el legislador oficialista.

El proyecto en la Legislatura cuenta con media sanción en Senadores, a raíz de un proyecto del senador del departamento Rosario, Ciro Seisas. La iniciativa busca una modificación al artículo 66 del Código de Convivencia provincial en la que se consagre la prohibición de la actividad de trapitos. En lo punitivo, se plantean sanciones, multas y hasta la pena de arresto hasta 15 días para reincidentes. Y para abordar la problemática social, un programa de reinserción laboral y de capacitación, además de un abordaje en salud mental para quienes padezcan consumos problemáticos de sustancias.

Hace dos semanas, el arzobispo rosarino Eduardo Martin salió públicamente a cuestionar el proyecto. En vez de prohibición, planteó "ordenar y regular" la actividad, y propuso para las bandas que operan en torno a estadios de fútbol y espectáculos deportivos aplicar el Código Penal existente.

“Estos hermanos nuestros atraviesan situaciones de gran necesidad y muchos de ellos ofrecen sus servicios cuidando coches, ayudando a estacionar o lavando autos. Entendemos que brindan un pequeño servicio que ayuda a los demás", había marcado Martin al considerar que estas tareas "no deben eliminarse, sino ordenarse y regularse, principalmente para identificar a quienes se aprovechan de estas situaciones, especialmente en espectáculos masivos o en inmediaciones de los estadios, donde a veces aparecen conductas vinculadas a la amenaza, la falta de respeto o la extorsión".

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Mirada divergente sobre cuidacoches

Pero otro hombre de fe y pastor evangélico cruzó al titular de la diócesis local. "No estoy de acuerdo con el planteo de la Iglesia Católica. La regulación empujaría a mucha genta a una mayor marginalidad. No es una actividad correcta, y muchas veces resulta indigna, informal, ligada a la extorsión, al consumo problemático y al control territorial alrededor de los estadios de fútbol. No vamos a defender esto como modelo de inclusión social. Por eso tenemos que plantearnos realmente qué queremos hacer con el espacio público".

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El diputado y líder del bloque UNO en diputados lanzó un llamado a los católicos. "Lo que tenemos que hacer todas las iglesias es devolverle a esta gente la dignidad de un trabajo genuino, libre y formal; caso contrario, estaremos defendiendo la marginalidad. Esto sería una forma elegante de resignación social y no estamos para nada de acuerdo", lanzó.

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Ghione recordó que desde su movimiento de fe colaboró para que mucha gente salga de la marginalidad. "Pero lo primero que les enseñamos es que apropiarse del espacio público no está bien, porque es de todos, y no se puede pedir a cambio absolutamente nada, ni siquiera en el supuesto de ayuda a voluntad. Salir de esta situación, se realiza emprendiendo". Y para subrayar su postura consideró que la regulación "es romantizar la mendicidad, algo que no queremos institucionalizar, sino algo en contrario, para que se pueda salir de la marginalidad".

Evangelistas a favor de la prohibición

Como ejemplo, citó casos en los que mucha gente "pudo salir trabajando, levantándose temprano, todos los días, siendo cuentapropista y sabiendo que se ganan el dinero ofreciendo algo a la sociedad. Si esta no es la salida, muchos podrían pensar qué sentido tiene el esfuerzo si cobro dinero porque alguien estacione en la vía pública un auto. Entonces, mañana se podrá cobrar por permitir que se camine una cuadra, porque la calle es propiedad de uno solo", dijo, para insistir: "Tenemos que debatir qué queremos hacer con el espacio público".

A la hora del debate parlamentario, Ghione apostó por una mirada fuerte para lograr un consenso para definir qué está bien y qué está mal, "porque también hay que evaluar qué consecuencias podría haber a futuro. Pero si definimos qué está mal y se prohíbe, a las bandas organizadas se las mete presas y a los que estén en situación de marginalidad se los ayuda para que salgan", razonó, y criticó el "gris que hay en la actualidad".

En relación a las autoridades competentes para el juzgamiento y sanción, el legislador consideró que debe ser resorte de la Justicia, "y cada municipio debe ser responsable de colaborar".

Lo cierto es que esta semana arranca con un encuentro programado en Diputados con autoridades eclesiásticas, integrantes del Arzobispado rosarino y otras comunidades. Y se estima que el jueves se produzca un dictamen de las comisiones tratantes del proyecto en la Cámara baja.

trapete El cuidacoches fue trasladado a la comisaría segunda, y se le encontró entre sus pertenencias un cuchillo y 21.200 pesos en efectivo.

Ecos en el Concejo

El último viernes se realizó el tercer encuentro de la mesa de trabajo de diferentes comisiones del Palacio Vasallo, las secretarías y áreas del municipio. Subyacen dos modelos: el oficialismo que avala la prohibición propuesta por el senador Seisas, con el agregado del apoyo del programa de reinserción laboral "Andando" como opción a quienes están en situación de vulnerabilidad. Y el Justicialismo que se puso en sintonía con la Iglesia para promover un ordenamiento y regulación para formalizar a los cuidacoches.