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Cáritas lanza su colecta anual en un contexto de incremento de pedidos de ayuda social

Entre el 6 y 7 de junio, la organización católica recibirá solo dinero en efectivo en todas las iglesias, pero también se pueden hacer transferencias bancarias

26 de mayo 2026 · 10:28hs
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Cáritas anunció su colecta anual para el 6 y 7 de junio

Foto: La Capital / Archivo

Cáritas anunció su colecta anual para el 6 y 7 de junio

La organización católica Cáritas realizará entre 6 y 7 de junio su tradicional colecta anual de fondos en el marco de una situación económica y social que disparó la demanda de ayuda alimentaria en los diferentes puntos de esa red.

Así lo señaló este martes Carmen Olmedo, directora de Cáritas Rosario. Este año el lema de la colecta será “70 años alentando la esperanza”. “Son dos únicos días en los que Caritas recibe dinero en efectivo a través de sobres que se dejan en las distintas parroquias o a través de transferencias bancarias”.

“Ese dinero es lo que nos ayuda a sostener nuestros programas y proyectos que tienen que ver con educación, emergencia en lo social, el dictado de cursos y talleres, y en todo lo que tiene que ver con economía social y solidaria”, expresó Olmedo a LT8.

Incremento de pedidos de ayuda social

Al ser consultada sobre cómo se percibía desde esa organización la situación social y económica del país, Olmedo ratificó que en los últimos meses “hay una mayor demanda de ayuda en todos los niveles".

Luego, amplió: "Desde gente en situación de calle, hay muchas personas jóvenes; familias enteras que se movilizan en busca de asistencia, y también gente de la tercera edad (muchos jubilados) que lamentablemente tienen que elegir entre la alimentación y los remedios. Es triste, pero es la realidad que vivimos hoy”.

>> Leer más: Cáritas discrepa sobre la baja de la pobreza en el Gran Rosario

Cómo colaborar con Cáritas

Las personas que quieran aportar fondos para Cáritas podrán hacerlo por dos vías.

Por un lado, se puede dejar dinero en efectivo en los sobres y buzones habilitados en todas las iglesias y en algunos comercios, donde habrá urnas correctamente identificadas. La alternativa es realizar una transferencia bancaria a los alias: caritas.rosario o caritas.rosario.mp.

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