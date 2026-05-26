Cáritas lanza su colecta anual en un contexto de incremento de pedidos de ayuda social

Entre el 6 y 7 de junio, la organización católica recibirá solo dinero en efectivo en todas las iglesias, pero también se pueden hacer transferencias bancarias

Cáritas anunció su colecta anual para el 6 y 7 de junio

La organización católica Cáritas realizará entre 6 y 7 de junio su tradicional colecta anual de fondos en el marco de una situación económica y social que disparó la demanda de ayuda alimentaria en los diferentes puntos de esa red.

Así lo señaló este martes Carmen Olmedo, directora de Cáritas Rosario . Este año el lema de la colecta será “70 años alentando la esperanza”. “Son dos únicos días en los que Caritas recibe dinero en efectivo a través de sobres que se dejan en las distintas parroquias o a través de transferencias bancarias”.

“Ese dinero es lo que nos ayuda a sostener nuestros programas y proyectos que tienen que ver con educación, emergencia en lo social, el dictado de cursos y talleres, y en todo lo que tiene que ver con economía social y solidaria ”, expresó Olmedo a LT8 .

Al ser consultada sobre cómo se percibía desde esa organización la situación social y económica del país, Olmedo ratificó que en los últimos meses “hay una mayor demanda de ayuda en todos los niveles".

Luego, amplió: "Desde gente en situación de calle, hay muchas personas jóvenes; familias enteras que se movilizan en busca de asistencia, y también gente de la tercera edad (muchos jubilados) que lamentablemente tienen que elegir entre la alimentación y los remedios. Es triste, pero es la realidad que vivimos hoy”.

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Cómo colaborar con Cáritas

Las personas que quieran aportar fondos para Cáritas podrán hacerlo por dos vías.

Por un lado, se puede dejar dinero en efectivo en los sobres y buzones habilitados en todas las iglesias y en algunos comercios, donde habrá urnas correctamente identificadas. La alternativa es realizar una transferencia bancaria a los alias: caritas.rosario o caritas.rosario.mp.