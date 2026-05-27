Newell's debe fortalecerse y reforzar más atrás que en la ofensiva

Si bien el DT de Newell's pidió al menos un refuerzo en cada línea, haber tenido la valla más goleada en el torneo Apertura obliga a potenciar la zaga

El técnico Frank Kudelka, junto a sus colaboradores, está manejando el mercados de pases, monitoreado por la cúpula de Newell's.

Un viejo y sabio axioma futbolero reza que los equipos se empiezan a armar de atrás para adelante. Y, este momento de Newell's , de búsquedas de refuerzos para elevar el nivel del plantel para poder afrontar el torneo Clausura y contar con herramientas, recursos y valores de mayor jerarquía para poder estar a la altura de sus ambiciones naturales y no correr entre intentos fallidos como el inicio del año, expone cuestiones a resolver donde no hay margen para nuevas equivocaciones.

En esta etapa en la que le sobrará tiempo, ya que vuelve este jueves a los trabajos de la pretemporada en Bella Vista y el próximo certamen arrancará a finales de julio, para analizar bien su cuadro de situación, y el estado de necesidades que demanda cada puesto .

Ahora, donde la dirigencia ya decidió llevar adelante con Frank Kudelka a la cabeza las tareas para conseguir refuerzos, desde ese formato, que claramente tiene divididas y repartidas las responsabilidades para enfrentar este mercado de pases, los focos principales de atención deben pasar por ser muy precisos en los puestos a reforzar y tratar de traer futbolistas que le aporten lo que necesita este Newell’s, un salto grande de calidad.

Una defensa muy frágil

En este escenario de análisis y evaluaciones, se enmarca la realidad de la defensa leprosa, una línea que nunca pudo dar garantías durante todo el campeonato anterior y que representa uno de sus costados más flacos y débiles, ya que Newell’s sufrió 27 goles y exhibió con crudeza la valla más vencida del Apertura. Todo un dato a tener en cuenta en este momento de búsquedas de refuerzos, que no se puede soslayar, ni mirar para otro lado.

Quedó claro, más allá de las frases de manuales, que este equipo debe darle solidez a su funcionamiento defensivo, para que todo lo otro pueda sumar, insertarse y otorgarle más alternativas y vuelo a la propuesta rojinegra que llevará como bandera Kudelka.

Sin cartas fuertes para asegurar una valla en cero, será muy difícil generar confianza en los compañeros y también quedan en el aire y empiezan a perder valor y desvanecerse las pretensiones de ser un equipo serio, sólido y con ambiciones de ser protagonista.

Por el momento, el repunte del fin del torneo Apertura, de la mano de Kudelka, es el argumento más apropiado para empezar a agregar eslabones a una reconstrucción a la que todavía le quedan varias piezas para ser un conjunto que pueda pelear hasta el final.

Leer más: Newell's: una larga y exigente pretemporada que esta vez no puede fallar

Newell's y dos meses de trabajo

El fútbol argentino ofrecerá por la pésima organización de sus torneos y el desarrollo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, dos meses para poder enfocarse en sus problemas y encolumnarse detrás de sus objetivos.

Y lo que sobran en Newell’s son obstáculos a superar. Por eso, se necesitan refuerzos de valía en el Parque que logren ese efecto de mejora que precisa el juego rojinegro.

El cuerpo técnico logró conformar una base de jóvenes de la casa donde ya están radicando y tejiendo las chances de futuro de este presente, aún entre interrogantes.

En el fondo rojinegro, por suerte surgieron el arquero Josué Reinatti, y Jerónimo Russo, quien es extremo natural pero en primera división ya apareció y se está consolidando como marcador lateral izquierdo.

En cambio en la zaga, ningún jugador logró afianzarse, ni los refuerzos, ni los de inferiores. Incluso, el que más jugó fue el paraguayo Saúl Salcedo, el único que no se lesionó y que pudo mantener un lugar atrás. Pero ninguno logró transmitir seguridad en la última línea.

Así, parece que este plantel necesitaría más de dos centrales, más que un zaguero y un lateral derecho.

Al menos así, irá directo a tratar de solucionar el principal problema.

Leer más: Newell's espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Números en rojo

Vale recordar que Newell’s finalizó 14º, penúltimo en la zona A, con 15 puntos en 16 partidos jugados, con 15 goles a favor y 27 en contra. Muy por encima del resto en goles recibidos.

Incluso, Estudiantes de Río Cuarto, último en el grupo B, con 5 unidades, con 5 tantos a favor y sufrió 24 en contra. Gimnasia de Mendoza, con 11 a favor, y 22 en contra. Central Córdoba de Santiago, con 11 a favor y 21 en contra. Y Defensa y Justicia, con 18 a favor y 21 en contra. Queda muy en claro que Newell’s no debe engañarse y debe focalizar el interés, los esfuerzos y los recursos económicos, en los puestos donde más se necesita.

Juega la reserva de Newell's

La reserva busca seguir pisando firme entre los que tienen pretensiones de pasar a la próxima ronda. El equipo que conduce Lucas Bernardi se medirá hoy, a las 15, frente a Atlético Rafaela, un encuentro que se desarrollará en el Coloso del Parque, Marcelo Bielsa, y que no será abierto para los hinchas leprosos.

Vale destacar que Newell’s marcha en el 5º puesto con 27 puntos, abajo de Independiente de Avellaneda que transita 4º, con misma cantidad de puntos, pero mejor diferencia de gol.

Por su parte, el conjunto rafaelino se ubica en la 16º posición en la zona con 10 unidades.

El cotejo será válido por la fecha 15º del torneo Proyección, y servirá a la Lepra para continuar tras su objetivo de pasar de ronda y seguir en el lote de los protagonistas en la categoría.

Vale recordar que en la división reserva clasifican a la próxima instancia los cuatro primeros equipos de cada zona.

Tras esa meta y objetivo, tratar de insertarse entre los cuatro de arriba, este Newell’s afrontará un duelo en el parque Independencia, que pretende convertir en gesto de consolidación para las ambiciones del conjunto leproso en esta categoría.