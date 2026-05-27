Vuelve la Fiesta Pulsa, una apuesta por una escena electrónica diversa

Vuelve la Fiesta Pulsa, una apuesta a construir una escena electrónica local diversa. Después de una exitosa primera edición en noviembre de 2025, este regreso promete un "line up histórico, en el que convergen varias décadas de trayectoria y experiencia en una misma cabina". El evento tendrá lugar este sábado 30 de mayo, desde las 23.30, en La Segunda Seguros Arena (ex Bioceres Arena, Cafferata 729).

Se presentarán por primera vez en la ciudad de Rosario dos leyendas vivas de la escena electrónica alemana: Robag Wruhme y LoSoul. Dos talentosos y respetados DJ y productores que a lo largo de un extenso recorrido de treinta años se presentaron en las mejores fiestas del mundo, contribuyendo a moldear el sonido de la música electrónica contemporánea.

Estarán acompañados por experimentados nombres de la escena argentina: el icónico dúo DJs Pareja, y la multifacética Loló Gasparini, quien se presentará en formato B2B junto a la talentosa rosarina DJ Karen.

La fiesta se fundamenta en un gesto a contracorriente de las tendencias. "En un presente vertiginoso y volátil es tendencia perderse en la búsqueda constante de novedades pasajeras. Pulsa vuelve el próximo para probar que quizás la fórmula más novedosa sea mirar hacia el pasado", dicen.

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Construir una escena diversa

Uno de los productores de Pulsa es Deep Mariano, el nombre artístico con el que se conoce a Mariano Marcial Pérez, DJ y productor rosarino, figura histórica de la escena local. El músico es además uno de los socios de Feuer, el espacio cultural que en los últimos años llenó el vacío que había en Rosario para los entusiastas del género.

“Mejorar el ecosistema cercano también es un acto político, generar espacios donde las mentes creativas se puedan juntar, o generar espacios en internet para mostrar el talento de personas jóvenes, como hicimos con Jorge Savoretti en Música Lunar”, contó Mariano en diálogo con La Capital, en ocasión de la primera Pulsa. Música Lunar es una plataforma que desde 2019 busca visibilizar aristas emergentes de Argentina, a través de la creación de compilados anuales donde se mezclan músicos emergentes del género junto a DJs internacionales consagrados.

“También tiene que ver con proponer un evento masivo diferente a todo lo que se propone en la ciudad, que todo bien pero son siempre los mismos nombres. Todos los años es el mismo circuito y hay muy poco lugar para estas caras nuevas o para artistas con otro tipo de sensibilidad que no es la del mercado”, afirmó el músico.