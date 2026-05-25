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Newell's espía a Liniers para el próximo mercado de pases

La Lepra busca alternativas tanto en el arco como en la zona ofensiva y observa a dos jugadores de Vélez

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

25 de mayo 2026 · 10:28hs
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Actualidad en Newells. Frank Kudelka aportó alternativas para sumar refuerzos al plantel y las negociaciones están en marcha.

Leo Vincenti

Actualidad en Newell's. Frank Kudelka aportó alternativas para sumar refuerzos al plantel y las negociaciones están en marcha.

Mientras el plantel de Newell's junto con el cuerpo técnico disfrutan los últimos días de vacaciones previos al regreso al trabajo la próxima semana para arrancar la pretemporada con miras al torneo Clausura, la dirigencia se sigue moviendo buscando las alternativas que les acercó Frank Kudelka.

Más allá que algún nombre se ha conocido y que también otros fueron descartados de plano, en las últimas horas aparecieron dos futbolistas que visten la camiseta de Vélez Sarsfield y que serían del agrado del cuerpo técnico Leproso.

El primer nombre que aparece es el de Tomás Marchiori, el arquero velezano que hoy por hoy no tiene minutos en el plantel de primera que dirigen los mellizos Barros Schelotto, ya que ese puesto está muy bien custodiado por el colombiano Álvaro Montero, quien ha tenido un muy buen torneo en líneas generales.

Un refuerzo ya tenido en cuenta

El guardameta de 30 años y 1,86 metros de altura, no tuvo actividad este semestre y estaría buscando una salida, por lo menos a préstamo, para ganar continuidad en otro club. Cabe recordar que Newell's ya lo había ido a buscar a Marchiori cuando se lesionó Gabriel Arias a fines de febrero.

>> Leer más: Newell's tendrá una nueva web oficial mejorada para sus socios

La idea es que el arquero de Vélez compita con Josué Reinatti por la titularidad. Marchiori se agrega a otro de los futbolistas que sonó como opción en los últimos días para el arco Rojinegro como lo es el tercer guardameta de River, Ezequiel Centurión.

Otro candidato para sumarse a Newell's

Pero no sería el único jugador velezano que habría posado los ojos la Lepra, ya que otro de los futbolistas que apuntó para reforzar el plantel Leproso es el de Rodrigo Aliendro. El experimentado volante de 35 años, a pesar de haber jugado varios encuentros para el equipo de Liniers, en el presente no tiene asegurada la titularidad.

El ex River llegó a Vélez en 2025 y en total jugó 36 encuentros con esa camiseta entre la Liga, Copa Argentina e internacionales donde, hasta el momento, no pudo convertir, aunque sí se le cuenta una asistencia.

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La idea de Frank Kudelka es encontrar una opción en la posición de enlace, donde se encuentra Facundo Guch, quien fue titular en la mayoría de los partidos de la Liga Profesional y que ha tenido un irregular rendimiento con momentos buenos y otros donde no tuvo buenas actuaciones.

La otra opción que tiene Kudelka en el plantel es Valentino Acuña, que no pudo tener actuaciones que satisfagan al cuerpo técnico, tanto fue así que en varios encuentros ni siquiera estuvo entre los concentrados.

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