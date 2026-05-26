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Un ex-Newell's denunció un robo insólito en Europa: "¿Quién viene a chorear acá?"

Sebastián Cobelli y su esposa fueron a la plaza San Pedro del Vaticano y se llevaron una sorpresa desagradable cuando terminaron una recorrida

26 de mayo 2026 · 09:37hs
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El exdelantero de Newells y su pareja pasaron por Madrid.

Foto: Instagram/@fervivesok.

El exdelantero de Newells y su pareja pasaron por Madrid.

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, Sebastián Cobelli decidió tomarse unas vacaciones a solas con su esposa en Europa. Todo venía bien hasta que llegaron al Vaticano, donde el exjugador de Newell's denunció un robo llamativo mientras daban un paseo. "¿Quién viene a chorear acá?", preguntó Fernanda Vives el último domingo.

El matrimonio subió un video que hizo mucho ruido en redes sociales por sus quejas sobre las medidas de seguridad en la zona de la santa sede. De hecho, la bailarina tuvo que hacer una aclaración a través de su cuenta de Instagram por las críticas que les hicieron cuando compartieron su historia desde el Viejo Continente.

El exdelantero de Genoa volvió a la península itálica durante una de las paradas de un viaje que comenzó en España y se tomó la situación con humor. Mientras se filmaban cerca de la Basílica de San Pedro, advirtió: "Si les llega alguna noticia de Roma porque faltan dos argentinos, somos nosotros".

¿Qué les robaron a Sebastián Cobelli y Fernanda Vives?

Como la mayoría de los turistas que se acercan al Vaticano, la pareja fue a la plaza San Pedro. En ese momento tuvieron que dejar su equipo de mate para entrar a recorrer uno de los sectores más famosos de la ciudad donde tiene su sede principal la Iglesia católica.

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"Me chorearon en el país de Dios", exclamó Vives cuando terminó la recorrida. La bailarina y su pareja descubrieron que alguien se había llevado sus pertenencias entre muchos otros objetos de otros visitantes de todo el mundo.

>> Leer más: Sebastián Cobelli y Fernanda Vives transitan una nueva etapa familiar

La actriz de 46 años quedó "sacada" luego del paseo cerca de la Basílica de San Pedro. El exfutbolista rojinegro también estaba sorprendido por el incidente, aunque también añadió con ironía que ya era hora de renovar su equipo de viaje.

La esposa de Cobelli decidió expresar su enojo en redes sociales: "No puedo creer la indignación de estar todo el viaje sin mate". Su marido se mostró resignado, pero no dejó de apuntar que los elementos de los demás visitantes habían quedado intactos.

¿Por qué no se puede tomar mate en la plaza de San Pedro?

"Nos castigaron por el mate, no lo podemos pasar", comentó el influencer oriundo de Funes afuera de la basílica europea. Con ese chiste mostró que había un rincón repleto de botellas y envases de bebidas de quienes habían ingresado previamente, de modo que ellos no iban a ser la excepción a la regla.

Vives explicó que no se puede entrar a la plaza de San Pedro con elementos metálicos. Por eso tuvieron que dejar su termo, el mate con la bombilla y un vaso térmico.

El relato del matrimonio despertó una buena cantidad de críticas en Instagram. Frente a estos mensajes, la bailarina replicó: "Me bardean a mí y no al chorro. Así somos los argentinos".

"Llevé el mate porque pensábamos seguir recorriendo", aclaró la actriz desde su cuenta oficial. Además señaló que había "miles de termos con agua y no se llevaron ninguno", salvo el equipo que tenían ellos.

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