La Capital | Ovación | Lucas Bernardi

Cuatro meses después, Lucas Bernardi se hace cargo de otra urgencia de Newell's

El entrenador de la reserva fue confirmado para conducir la primera de “forma momentánea”. A fines del año pasado asumió el mismo compromiso

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

23 de febrero 2026 · 06:10hs
Lucas Bernardi será nuevamente el piloto de tormentas de Newells

Sebastián Suárez Meccia

Lucas Bernardi será nuevamente el piloto de tormentas de Newell's

La comisión directiva de Newell’s, encabezada por Ignacio Boero, y el máximo responsable del fútbol, el director deportivo Roberto Sensini, tienen definido el entrenador que conducirá a la primera división en reemplazo de Favio Orsi y Sergio Gómez. El designado es Lucas Bernardi, actual técnico de la reserva.

“El plantel regresará a los entrenamientos este domingo en el Centro Jorge Griffa bajo la conducción de Lucas Bernardi, quien asumirá al frente del primer equipo de forma momentánea junto al cuerpo técnico que lo acompaña en reserva”, fue el comunicado que dio a conocer ayer el club del Parque.

Según lo informado, queda en claro que Bernardi no será el entrenador titular. Que se hará cargo del equipo de manera circunstancial, mientras se define la llegada de un técnico.

En principio, Bernardi se sentaría en el banco de la primera división contra Estudiantes el miércoles y frente a Central el domingo, ambos compromisos a disputarse en el Coloso.

Una vez que pase el clásico, podría existir una definición sobre el entrenador definitivo.

El nombramiento de un entrenador, en este caso Bernardi, aunque se trata de un interinato, es algo que se esperaba, tal cual adelantó la comisión directiva luego de la dura derrota sufrida el sábado contra Banfield por 3 a 0.

El día después de Banfield, se anunció a Lucas Bernardi

Distintas fuentes consultadas manifestaron que el día posterior a la caída contra el Taladro se daría a conocer el responsable de conducir al conjunto de primera.

Incluso un dirigente, ante la consulta sobre la chance de que Bernardi sea el entrenador, no la descartó. Y añadió que el elegido sería por los próximos partidos. Que fue lo que finalmente se confirmó este domingo.

El trabajo que este domingo mismo empezó Bernardi lo realiza junto a sus compañeros del cuerpo técnico de la reserva. Ellos son los ayudantes de campo, Dante Formica y Gustavo Arciprete, además del preparador físico Nicolás Aiello.

Todos ellos acompañaron a Bernardi en la primera rojinegra en octubre pasado, para reemplazar al cuerpo técnico del Ogro Fabbiani.

El excapitán del equipo campeón de 2013, confirmado en diciembre pasado por la actual dirigencia para seguir al frente de la reserva, nuevamente se puso a disposición para una momento de urgencia.

Lucas Bernardi siempre está

Cuando le tocó dirigir al equipo en el cierre de la temporada 2025, ante la partida de Cristian Fabbiani y con el riesgo del descenso latente, lo hizo porque Newell’s se encontraba una situación crítica.

Pero antes de aceptar el pedido de la anterior dirigencia quiso asegurarse el respaldo de todos los sectores y agrupaciones políticas que pensaban presentarse en las inmediatas elecciones de autoridades. Una vez que todos avalaron que asuma, se puso al frente.

Desde ese momento, fines de octubre, estuvo en tres partidos. Tuvo dos derrotas (Unión 0-1 y Racing 0-1) y una victoria (Huracán 2-0). Esta última, obtenida en el Tomás Adolfo Ducó, le aseguró a la Lepra su continuidad en primera.

>> Leer más: Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada: tiraron una molotov en el auto de un jugador

En ese instante, como en otras ocasiones, Bernardi aclaró que no le interesaba conducir a la primera división. Esta postura no debería cambiar ahora, a tres meses de ese interinato en la primera rojinegra.

Lo que debe reconocerse a Bernardi es su predisposición a aceptar semejante desafío. Antes, con el peligro de la pérdida de la categoría.

Actualmente, con un conjunto que no ganó un partido en 6 fechas, sufrió cuatro derrotas, juega mal y la pobre cosecha de puntos lo ubica en una posición de enorme riesgo, aunque todavía falta un montón para que se defina el descenso.

Estudiantes y el clásico

A todo esto, casi sin tiempo de trabajo, le tocarán con pocos días de diferencia dos partidos de alto voltaje y de exigencia máxima. Primero el campeón Estudiantes, que se quedó sin entrenador por la partida de Eduardo Domínguez pero cuenta con un plantel potente. Luego Rosario Central y la racha negativa que arrastra la Lepra en los clásicos.

Este partido, contra el rival de siempre, aparecía también como una traba para la llegada ya mismo de un entrenador. Porque uno nuevo tendría de inmediato el riesgo de que un resultado negativo condicione pronto su ciclo. Esto explica de algún modo el interinato de Bernardi.

Noticias relacionadas
Jorge Almirón ya está experimentado lo que se vive en Rosario previo a un clásico, aunque primero esté Gimnasia.

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Los futbolistas de Newells se retiran de la cancha de Banfield. Los rostros hablan por sí mismos.

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Morning Star lamenta uno de los remates en el travesaño que tuvo ante Centenario de San José de la Esquina. Afuera de la Copa Federación.

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Emanuel Rodríguez se llena la boca de gol. Fue la figura de Central Córdoba en el debut con victoria ante Muñiz.

Debut triunfal de Central Córdoba sobre Muñiz, gracias a un golazo de su lateral izquierdo

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Lo último

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

La EPE debe incluir en la factura la cuota alimentaria de un padre incumplidor

La jueza Brunetti hizo lugar a este mecanismo, luego de reiteradas negativas de un padre a cumplir con el deber alimentario en orden al interés superior del niño
La EPE debe incluir en la factura la cuota alimentaria de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso
Policiales

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells: horas inminentes para una definición

El nuevo entrenador de Newell's: horas inminentes para una definición

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Ovación
Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Morning Star lo buscó hasta el final pero se quedó afuera de la Copa Federación

Policiales
Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

La Ciudad
El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation
POLICIALES

Venado Tuerto: entregaron equipamiento para centros de salud como probation

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista
La Ciudad

Finalizaron las colonias municipales de verano con el deporte como protagonista

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto
El Mundo

Entró armado a la propiedad de Trump en Florida y lo mató el Servicio Secreto

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado
El Mundo

El Mencho, de agente de Policía a convertirse en el narco más buscado

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad fantasma
El Mundo

La violencia convirtió a Guadalajara en una ciudad "fantasma"

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas
La Ciudad

Prevén multas a empresas que no mantengan en buen estado postes o columnas

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina
Información General

Nuevo paro de controladores aéreos: cómo impactará en los vuelos en Argentina

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular
Motores

Motos eléctricas en Rosario: cuánto cuestan y qué se necesita para circular

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música
La Región

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido para matar a un juez

La UNR despide a una comprometida y apasionada docente 
La Ciudad

La UNR despide a una "comprometida y apasionada" docente 

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates
La Ciudad

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables
Política

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada que arrancó cables

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad

En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
La Ciudad

A pesar del paro, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma
Economía

Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma