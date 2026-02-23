Cuatro meses después, Lucas Bernardi se hace cargo de otra urgencia de Newell's

El entrenador de la reserva fue confirmado para conducir la primera de “forma momentánea”. A fines del año pasado asumió el mismo compromiso

La comisión directiva de Newell’s , encabezada por Ignacio Boero, y el máximo responsable del fútbol, el director deportivo Roberto Sensini, tienen definido el entrenador que conducirá a la primera división en reemplazo de Favio Orsi y Sergio Gómez. El designado es Lucas Bernardi, actual técnico de la reserva.

“El plantel regresará a los entrenamientos este domingo en el Centro Jorge Griffa bajo la conducción de Lucas Bernardi, quien asumirá al frente del primer equipo de forma momentánea junto al cuerpo técnico que lo acompaña en reserva”, fue el comunicado que dio a conocer ayer el club del Parque.

Según lo informado, queda en claro que Bernardi no será el entrenador titular. Que se hará cargo del equipo de manera circunstancial, mientras se define la llegada de un técnico.

En principio, Bernardi se sentaría en el banco de la primera división contra Estudiantes el miércoles y frente a Central el domingo, ambos compromisos a disputarse en el Coloso.

Una vez que pase el clásico, podría existir una definición sobre el entrenador definitivo.

El nombramiento de un entrenador, en este caso Bernardi, aunque se trata de un interinato, es algo que se esperaba, tal cual adelantó la comisión directiva luego de la dura derrota sufrida el sábado contra Banfield por 3 a 0.

El día después de Banfield, se anunció a Lucas Bernardi

Distintas fuentes consultadas manifestaron que el día posterior a la caída contra el Taladro se daría a conocer el responsable de conducir al conjunto de primera.

Incluso un dirigente, ante la consulta sobre la chance de que Bernardi sea el entrenador, no la descartó. Y añadió que el elegido sería por los próximos partidos. Que fue lo que finalmente se confirmó este domingo.

El trabajo que este domingo mismo empezó Bernardi lo realiza junto a sus compañeros del cuerpo técnico de la reserva. Ellos son los ayudantes de campo, Dante Formica y Gustavo Arciprete, además del preparador físico Nicolás Aiello.

Todos ellos acompañaron a Bernardi en la primera rojinegra en octubre pasado, para reemplazar al cuerpo técnico del Ogro Fabbiani.

El excapitán del equipo campeón de 2013, confirmado en diciembre pasado por la actual dirigencia para seguir al frente de la reserva, nuevamente se puso a disposición para una momento de urgencia.

Lucas Bernardi siempre está

Cuando le tocó dirigir al equipo en el cierre de la temporada 2025, ante la partida de Cristian Fabbiani y con el riesgo del descenso latente, lo hizo porque Newell’s se encontraba una situación crítica.

Pero antes de aceptar el pedido de la anterior dirigencia quiso asegurarse el respaldo de todos los sectores y agrupaciones políticas que pensaban presentarse en las inmediatas elecciones de autoridades. Una vez que todos avalaron que asuma, se puso al frente.

Desde ese momento, fines de octubre, estuvo en tres partidos. Tuvo dos derrotas (Unión 0-1 y Racing 0-1) y una victoria (Huracán 2-0). Esta última, obtenida en el Tomás Adolfo Ducó, le aseguró a la Lepra su continuidad en primera.

En ese instante, como en otras ocasiones, Bernardi aclaró que no le interesaba conducir a la primera división. Esta postura no debería cambiar ahora, a tres meses de ese interinato en la primera rojinegra.

Lo que debe reconocerse a Bernardi es su predisposición a aceptar semejante desafío. Antes, con el peligro de la pérdida de la categoría.

Actualmente, con un conjunto que no ganó un partido en 6 fechas, sufrió cuatro derrotas, juega mal y la pobre cosecha de puntos lo ubica en una posición de enorme riesgo, aunque todavía falta un montón para que se defina el descenso.

Estudiantes y el clásico

A todo esto, casi sin tiempo de trabajo, le tocarán con pocos días de diferencia dos partidos de alto voltaje y de exigencia máxima. Primero el campeón Estudiantes, que se quedó sin entrenador por la partida de Eduardo Domínguez pero cuenta con un plantel potente. Luego Rosario Central y la racha negativa que arrastra la Lepra en los clásicos.

Este partido, contra el rival de siempre, aparecía también como una traba para la llegada ya mismo de un entrenador. Porque uno nuevo tendría de inmediato el riesgo de que un resultado negativo condicione pronto su ciclo. Esto explica de algún modo el interinato de Bernardi.