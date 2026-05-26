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Newell's: una larga y exigente pretemporada que esta vez no puede fallar

El plantel rojinegro comenzará el jueves los trabajos en Bella Vista. El foco estará en potenciar el estado físico y se esperan los refuerzos

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

26 de mayo 2026 · 06:10hs
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Newells. Un entrenamiento leproso en el Centro Jorge Griffa

Newell's. Un entrenamiento leproso en el Centro Jorge Griffa, con Walter Núñez comandando la pelota. El jueves vuelven al trabajo, pensando en realizar un gran torneo Clausura.
Newells. Frank Kudelka seguirá comandando el equipo del Parque en el segundo semestre.

Newell's. Frank Kudelka seguirá comandando el equipo del Parque en el segundo semestre.

Volver a empezar. A comenzar de cero y esta vez que sea ajustando al mínimo el margen de error. El plantel profesional de Newell's termina su período de licencia y el jueves por la mañana en el predio de Bella Vista será el punto de partida de una nueva pretemporada, donde el propósito será una solo: que Newell’s vuelva a ser Newell’s.

Este jueves será el kilómetro cero de los GPS de los jugadores rojinegros en el complejo Jorge Bernardo Griffa de cara al segundo semestre de 2026. Arrancará un largo período de trabajo, para poner al grupo diez puntos desde lo físico y lo futbolístico aprovechando el receso mundialista.

El rojinegro debe recuperar lesionados

Para el rojinegro será un bálsamo para recuperar a los jugadores lesionados y que el flagelo de las dolencias físicas permanentes que azotó al plantel en el primer semestre del año quede en el archivo. Es que en lo que va del 2026 casi todos los futbolistas pasaron por la enfermería y así no hay proyecto deportivo ni plan de juego que pueda consolidarse. Las lesiones deben ser la excepción y no la regla, y para ello la puesta a punto de la pretemporada será vital.

>>Leer más: Newell's: Frank Kudelka define entre el oficio del Cóccaro o el gol del Colo Ramírez

Pero además desde el jueves comenzará a perfilarse el nuevo Newell’s en cuanto a la conformación del grupo, con jugadores a los que se les ratificará la confianza y otros que tendrán nuevo destino. El club y el cuerpo técnico de Frank Kudelka están abocados a ello y pronto llegarán las oficializaciones respectivas. Más allá de los trascendidos en este punto nunca no hay que apresurarse porque los que a veces parecen afuera luego terminan jugando, tal como ya ocurrió en Newell’s y en los demás clubes también es recurrente.

La clave serán los refuerzos

Y la otra pata clave de la etapa preparatoria serán los refuerzos, esos que se necesitan de manera indispensable para potenciar al resto. Con lo que tiene a Newell’s no le alcanzó para hacer una campaña digna, acorde a la historia del club, donde no llegar a estar entre los ocho primeros de una zona de quince equipos es una gran frustración y encima con la atención puesta en el fondo de la tabla acumulada y viendo de reojo los promedios. Este escenario ya se hizo costumbre y es irrepetible.

Kudelka
Newell's. Frank Kudelka seguirá comandando el equipo del Parque en el segundo semestre.

Newell's. Frank Kudelka seguirá comandando el equipo del Parque en el segundo semestre.

Desde el final de la participación prematura de Newell’s en el Apertura ya pusieron manos a la obra el director técnico Kudelka y la dirigencia para realizar un trabajo puntilloso en cuanto al armado de un nuevo plantel, donde el único objetivo que habrá por delante serán los 16 partidos del Clausura.

Leer más: Canteras de América: los pibes de Newell's ganaron por penales y se subieron al podio

Cerró con un invicto de seis partidos

El aliciente es que con Kudelka el rojinegro terminó con un valioso invicto de seis partidos, producto de tres victorias (Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión) y tres pardas (San Lorenzo, Instituto y Vélez), porque todo lo anterior, con la dupla inicial Orsi-Gómez, fue un espanto.

Por eso la enorme importancia de la pretemporada que inicia el jueves, donde habrá un duro trabajo dentro del predio de Bella Vista con la puesta a punto de los jugadores, y a la par con una ingeniería que no puede fallar para contratar a los cuatro o cinco jugadores de jerarquía indispensables que no serán relleno, sino parte de la columna vertebral del nuevo equipo del Parque.

El torneo arrancaría 26 de Julio

Si bien resta la confirmación de AFA, el 26 de julio, luego del final del Mundial comenzará el Clausura, donde el rojinegro debutará de local ante Talleres, justo el equipo que realizó un sondeo para seducir al actual DT leproso Frank Kudelka. A ese día apuntan todos los cañones para que Newell’s vuela a ser Newell’s.

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