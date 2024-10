Colapinto: "Que me devuelvan la vuelta rápida, ¿para qué gastaron caucho?, que cuiden el planeta"

Franco Colapinto habla con una naturalidad que a nadie sorprende en la Fórmula 1 y por eso, respecto a la vuelta rápida que Esteban Ocon le sacó al final, dijo "Que me la devuelvan, ¿para qué gastaron caucho? Que cuiden el planeta". Además, dijo sentirse muy contento y apuntó que la elección de la goma dura fue suya.

"Estoy contento Hicimos un buen trabajo. Dimos un saltito respecto a la sprint. Me pone muy bien porque se sintió el cambio que hicimos, lo que habíamos trabajando junto al equipo y los mecánicos. Se merecían un resultado así", le tiró flores Colapinto al equipo Williams.

Pero como Colapinto no se conforma nunca, contó que "me hubiera gustado ser noveno, empujé fuerte para intentar pasarlo a Lawson (Liam) pero estaba muy complicado porque se sobrecalentaban las gomas rápido en las curvas rápidas, pero el ritmo fue muy bueno. Cuando tenía aire limpio demostramos que éramos los más fuertes en la parte media de la grilla, tanto con las gomas duras como con las medias".

Y ahí llegó el tema controvertido del récord de vuelta que hizo en la vuelta 47 y que le quitó Esteban Ocon en su vuelta 54. "Más que positivo todo. La vuelta rápida al final me la sacó este, el francés, así que una pena", dijo con una sonrisa y a su estilo.

P16 P10 Another superb drive, Franco. Vamos

"Que me la devuelva", la siguió en complicidad con el periodista Juan José Fossaroli de ESPN, lo que es habitual. "¿Para qué entran a boxes? Gastan caucho al pedo para nada, que cuiden el planeta. Parar en boxes para eso...", continuó.

Pero después se puso serio y señaló: "Demostramos que estamos muy fuertes, para ir a las dos carreras en América pensando en positivo. Tenemos un auto para estar adelante".

¿COLAPINTO CONVENCIÓ A SU EQUIPO Y ARMÓ UNA ESTRATEGIA?

#USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium



#USGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/puilvq3Svw — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2024

Un aprendizaje más en la Fórmula 1

"Lo entiendo bien el auto", dijo el argentino. "Aprendí un montón este fin este fin de semana, en una pista que no conocía. Ahora viene México y Brasil que no conozco tampoco, pero ahora voy a tener tres prácticas para eso en México y luego será como esta".

Y agregó con firmeza: "El viernes me adapté rápido al circuito, así que no hubo de qué preocuparse. Tengo confianza".

Y después contó algo que llamó tanto la atención como lo que dijo sobre la vuelta rápida. "El equipo no quería largar con goma más dura, pero les dije "dale amigo, hagámoslo", porque tenía mucha confianza en el ritmo. Los convencí, así que si no tengo butaca me dedicaré a hacer ingeniero para la estrategia", dijo con una sonrisa.

"Estoy muy contento con el resultado, es un gran paso e iremos a las otras carreras con buenas expectativas", concluyó Colapinto.