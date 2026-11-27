El gobierno nacional quiere impedir que el Reino Unido y las empresas bajo su jurisdicción avancen en esa zona austral sin autorización del Estado argentino

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer este sábado su resolución sobre el pedido de medidas provisionales presentado por el gobierno nacional para impedir que el Reino Unido y las empresas bajo su jurisdicción avancen con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización del Estado argentino .

El pronunciamiento será leído, a las 8 (hora argentina), por el presidente del tribunal, el juez camerunés Maurice Kamga , durante una sesión pública a desarrollar en la sede del organismo, en la ciudad alemana de Hamburgo.

La Argentina inició el 28 de septiembre pasado un procedimiento arbitral contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y, el 13 de octubre, solicitó al tribunal la adopción de medidas provisionales hasta que se resuelva la controversia .

Las audiencias públicas se desarrollaron el 10 y el 11 de noviembre, cuando las delegaciones de ambos países expusieron sus argumentos jurídicos y presentaron sus peticiones definitivas ante los integrantes del organismo internacional.

El reclamo argentino tiene como eje el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 210 kilómetros al norte del archipiélago, cuya explotación está a cargo de la compañía israelí Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y de la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

Según los datos expuestos por la representación argentina durante las audiencias, el emprendimiento contempla la perforación de hasta 26 pozos y la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo, en el marco de un proyecto con un horizonte de explotación de 30 años.

La Argentina solicitó que se impidan nuevas perforaciones destinadas a la explotación y la instalación de infraestructura para la producción de hidrocarburos, así como la utilización de la información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de sus derechos.

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Asimismo, reclamó que se garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección y preservación del medio ambiente marino y que el Reino Unido se abstenga de adoptar nuevas decisiones que puedan agravar la controversia.

La defensa argentina fundamentó su presentación en las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU, referidas a la disputa de soberanía sobre las Malvinas.