Chile-Argentina: Ricardo Gareca está ante un partido decisivo en todo sentido

El técnico de la selección trasandina debe obtener un triunfo para no perder la chance de pelear por un lugar en el Mundial 2026. "El contexto es complicado", reconoció

A pesar de que Argentina ya aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo, Gareca no cree que eso aliviane el partido que se jugará en tierras trasandinas. Por el contrario, remarcó que enfrentarlos "en cualquier contexto es complicado" y que la rivalidad histórica entre ambas selecciones convierte cada encuentro en una batalla mental y táctica. “Argentina sale a ganar en cualquier lugar” , aseguró con seriedad el exdelantero.

En su análisis en la previa, Gareca reconoció la solidez del proceso argentino y valoró la manera en que Scaloni fue consolidando al plantel con decisiones acertadas. “Están haciendo un proceso muy maduro y con resultados a la vista” , destacó, mientras advertía que, incluso con bajas, la jerarquía del equipo no se ve afectada. La reaparición de Lionel Messi genera respeto, pero también representa un estímulo para su equipo.

“Tenemos que tener mucho cuidado, ellos están jugando con un alto nivel”, subrayó el Tigre, quien también resaltó cómo la Argentina supo integrar a jugadores poco reconocidos inicialmente, dándoles rodaje y protagonismo en un ciclo exitoso. Para él, la clave será mantener el foco, soltarse en el juego y no dejarse llevar por la presión del contexto.

“Si no me va bien en estas dos fechas y no hay chances matemáticas, los dirigentes pueden decidir lo que quieran. Están en su derecho”, expresó con franqueza sobre su continuidad al frente de Chile.