Eliminatorias Sudamericanas: Con Messi en duda, Argentina podría terminar de hundir a Chile

Tranqui, Leo. Messi sumará minutos ante Chile por Eliminatorias, aunque el técnico Scaloni aclaró: “todavía no tenemos decidido si va a jugar de arranque”.

En la rueda de prensa previa al duelo con los trasandinos, el director técnico albiceleste abrió la puerta a la posibilidad de que Messi no sea parte del once titular en el partido ante la Roja. “Todavía no tenemos decidido si va a jugar de arranque”, avisó el pujatense.