Pablo Dóvalo será el encargado de controlar el choque entre el Canalla y Barracas Central. En este torneo lo dirigió dos veces y ganó ambos

Pablo Dóvalo estará el en el Gigante de Arroyito pa5ra dirigir Central ante Barracas Central.

Central ya conoce el árbitro que estará presente en el Gigante de Arroyito el próximo fin de semana, cuando el equipo de Jorge Almirón reciba a Barracas Central por los cuartos de final del torneo Clausura. El juez designado para ese encuentro es Pablo Dóvalo .

Será la tercera vez que Dóvalo dirigirá al Canalla en el actual torneo Clausura. Una de ellas fue justamente frente a Barracas Central, cuando Central se impuso en el estadio Chiqui Tapia con gol de Alan Rodríguez.

El último antecedente de Dóvalo dirigiendo a Central data de agosto, en el triunfo del equipo de Almirón por 1 a 0, en el Gigante de Arroyito, frente a Argentinos Juniors, por la décima fecha. Ese día el Canalla ganó con gol de Ignacio Ovando.

Los asistentes de Pablo Dóvalo

Dólavo tendrá como colaboradores a Maximiliano Del Yesso (asistente 1), Diego Bonfá (asistente 1) y Pablo Giménez (cuarto árbitro). El VAR estará a cargo de Silvio Truco, mientras que el AVAR será Mariano Ascensi.

Ignacio Ovando grita el tanto con el que Central venció a Argentinos Juniors, en el último antecedente de Dóvalo dirigiendo al Canalla. Leonardo Vincenti / La Capital

Son 13 partidos los que Dóvalo dirigió a Central, con 6 triunfos, 2 empates y 1 derrota para el equipo rosarino. En tanto, a Barracas Central lo arbitró en 30 ocasiones, con 14 victorias, 10 empates y 6 derrotas. Diez de esos 30 encuentros fueron en la B Nacional, con 4 triunfos, 5 empates y 1 derrota.

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El resto de los partidos

En tanto, los árbitros de los restantes partidos de los cuartos de final son los siguientes:

Vélez v. Independiente: Facundo Tello, Juan Pablo Belatti (asistente 1), Gabriel Chade (asistente 2), Daniel Zamora (cuarto árbitro). VAR Salomé Di Iorio y AVAR Sebastián Habib.

Instituto v. River: Nazareno Arasa, Facundo Rodríguez (asistente 1), Miguel Savorani (asistente 2), Brian Ferreyra (cuarto árbitro). VAR Lucas Novelli y AVAR Laura Fortunato.

Boca o Independiente Rivadavia v. Gimnasia: Darío Herrera, Pablo González (asistente 1), Adrián Delbarba (asistente 2), Maximiliano Macheroni (cuarto árbitro). VAR Germán Delfino y AVAR Diego Verlota.