El siniestro ocurrió a la madrugada en bulevar Oroño. Los bomberos apagaron el fuego, pero no pudieron evitar la destrucción del coche

Los Bomberos Zapadores de Rosario sofocaron este miércoles el incendio de un auto en la zona sur de la ciudad. De acuerdo a la versión preliminar, el conductor afectado fue un chofer de Uber que estaba a dos cuadras del casino City Center .

El primer reporte oficial indica que el hombre de 31 años no sufrió lesiones como consecuencia del siniestro . Al mismo tiempo, los encargados del operativo confirmaron que el coche quedó totalmente destruido por el efecto del calor y el humo.

Las fuerzas de seguridad provinciales advirtieron que el vehículo se prendió fuego sobre la calzada. Una vez que el peligro fue neutralizado, constataron que las llamas no habían afectado inmuebles cercanos ni otros rodados .

El automovilista pidió ayuda alrededor de las 4 de la mañana, cuando el Fiat Siena Fire empezó a arder en bulevar Oroño al 6000 . Los bomberos tardaron media hora en controlar la situación gracias al trabajo de la dotación.

Video: Bomberos Zapadores.

Agenes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II se sumaron al operativo a pocos metros del cruce con la calle Giaccone. Allí identificaron a la víctima y más tarde llegó el dueño del auto, un joven de 20 años.

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Según voceros de la Policía de Santa Fe, el vehículo tenía un equipo de gas natural comprimido (GNC). Sin embargo, durante el procedimiento no trascendieron testimonios sobre la posible causa del incendio.

Al margen de la investigación sobre el origen del siniestro, los bomberos ratificaron que el fuego acabó con el coche por completo. Tanto la parte del motor como el habitáculo quedaron destruidos y las ventanillas se rompieron. Además, el incendio arruinó la pintura de la carrocería y las ruedas delanteras.