El club auriazul realizó una gran temporada en los torneos de la Rosarina, ganó cinco títulos y fue el mejor en la tabla anual con 441 puntos

Octava división: El equipo de Leonel Barbeito fue el mejor en su categoría ganando el Apertura y Clausura.

Décima división: La categoría comandada por Esteban Game le ganó en la final a Newell’s por 3 a 1.

Pomelo Londero: gol y título en 7ª : Benjamín “Pomelo” Londero le dio el triunfo a Central ante Alianza y el equipo de Ale. Fernández se quedó con el título: “Esto es impresionante, estoy muy feliz por el equipo, por el club y mi familia “, dijo el mediocampista en dialogo con Ovación. El mediocampista se inicio en el club Banco baby y después recaló en Central.

Rosarina de Fútbol. Séptima división: El equipo dirigido por Alejandro Fernández derrotó a Alianza Sport en la final por 1 a 0.

Rosario Central tuvo una gran temporada en los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol . En la primera local se quedó con el título después de 15 años y en las divisiones inferiores se coronó campeón en cuatro categorías en la Zona A1. Además la entidad auriazul se transformó en el mejor del año al ganar la anual con 441 puntos bajo la conducción y coordinación de Paulo Ferrari.

El sábado pasado, en el predio del club San José, se disputaron los partidos finales de la Zona A1 con tres clásicos entre canallas y leprosos apasionantes. En esa definición también participaron la séptima de Alianza Sport y la sexta de Leones, que enfrentaron a Central, y ambos equipos salieron subcampeones.

Desde muy temprano la entidad del tricolor fue invadida por los colores azules y amarillos y el tradicional rojo y negro. Las familias asistieron en gran número para alentar a sus jugadores.

Décima división: La categoría comandada por Esteban Game le ganó en la final a Newell’s por 3 a 1. Gentileza: CARC Juveniles

La jornada arrancó con el triunfo de la décima de Central ante Newell’s por 3 a 1. Los goles los anotaron Benjamín González y Milo Heit en dos ocasiones. La categoría es dirigida por Esteban Game.

En tanto la séptima, conducida por Alejandro Fernández, se quedó con el título con el tanto de Benjamín Londero para vencer a Newell’s. “Muy contento por el gran trabajo que viene realizando el club en todos los frentes y en las inferiores conducidas muy bien por el Loncho Ferrari. En la temporada logramos los títulos en cinco categorías y fuimos ganadores en la tabla anual”.

Pomelo Londero: gol y título en 7ª : Benjamín “Pomelo” Londero le dio el triunfo a Central ante Alianza y el equipo de Ale. Fernández se quedó con el título: “Esto es impresionante, estoy muy feliz por el equipo, por el club y mi familia “, dijo el mediocampista en dialogo con Ovación. El mediocampista se inicio en el club Banco baby y después recaló en Central. Gentileza: CARC Juveniles

“Con respecto al título en séptima, los jugadores hicieron un gran año. También estamos trabajando muy bien en las inferiores de AFA”, señaló Ale Fernández, DT de la séptima campeona.

En la sexta división el canalla celebró el título al derrotar a Leones por penales 4-3 después igualar sin goles. Por su parte, la novena dirigida por Matías Felice perdió por 2-0 ante Newell’s y se quedó con el subcampeonato. Lo mismo ocurrió en quinta división, conducida por Gabriel Santos, que perdió 2 a 1. Ambos equipos cayeron ante el rojinegro.

Campeones Rosarina 2026

Campeón: primera local

Campeón: acumulada anual inferiores, tercer año consecutivo

Campeón: Apertura y Clausura

Campeón: sexta división

Campeón: séptima división

Campeón: octava división

Campeón: décima división

Octava división: El equipo de Leonel Barbeito fue el mejor en su categoría ganando el Apertura y Clausura. Gentileza: CARC Juveniles

La octava, dirigida por Leonel Barbeito, fue la gran campeona de la Rosarina. “Fue un año extraordinario en todos los aspectos. Nos encontramos con un grupo de futbolistas muy comprometidos, disciplinados y con una gran predisposición para aprender, que supieron interpretar y llevar adelante la idea de juego que buscamos transmitirles desde el primer día”, dijo Barbeito y añadió. “Junto con el Toto García, trabajamos con una idea futbolística. Y con el cuerpo técnico junto con los profes Horacio Rogolino y Carlos Guisani , nos queda la enorme satisfacción de haber acompañado su crecimiento y de haber construido un equipo que, además de ganar, supo desarrollar una identidad propia dentro de la cancha, estoy muy feliz”, sostuvo Barbeito.