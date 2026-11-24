El rosarino, que acaba de conquistar el bicampeonato de Paraguay, encabeza una estadística por sobre todos sus colegas en Sudamérica

Vitamina Sánchez no sólo es bicampeón en Paraguay: también es el director técnico que más puntos sumó este año en Sudamérica.

Olimpia es uno de los clubes más ganadores de Sudamérica en la temporada. El Decano del fútbol paraguayo acaba de ganar el torneo Clausura y es bicampeón, ya que también había conquistado el Apertura. Y lo hizo de la mano de un rosarino, el ex- Central Pablo "Vitamina" Sánchez.

Olimpia venció el domingo 2 a 1 a Sportivo Trinidense en su estadio y, cuando todavía le quedan dos fechas al torneo Clausura, le sacó nueve puntos a Libertad, una ventaja que ya es indescontable.

El equipo de "Vitamina" Sánchez jugará el viernes contra Sportivo Luqueño, de visitante, y cerrará su participación en el torneo como local ante Sportivo San Lorenzo. Si se tiene en cuenta que son dos de los equipos más débiles, Olimpia puede terminar con más ventaja sobre sus perseguidores.

Vitamina Sánchez en Olimpia

Sánchez llegó a Olimpia en diciembre de 2025, luego de haber dirigido a Liga de Quito. En el primer semestre, el equipo se consagró campeón del torneo Apertura, y ahora repitió en el Clausura. En este momento es, por escándalo, el mejor equipo de Paraguay.

Además, consiguió algo inédito: ganó los cuatro superclásicos que jugó en el año ante Cerro Porteño. En 2027, Olimpia jugará la Copa Libertadores, un certamen que ya conquistó tres veces. Es el único equipo paraguayo en haberlo logrado.

Vitamina, en tanto, sigue sumando éxitos. Y el dato que más llama la atención es que es el entrenador que más puntos ganó en lo que va del año en Sudamérica: 94 en 42 partidos, según el relavamiento que hizo el sitio DataMoroni.

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En el top 3 de entrenadores desde 2023

Y no es todo: si se toman los campeonatos de las ocho principales ligas de Sudamérica de 2023 a 2026, el rosarino es el tercero con más puntos conseguidos, detrás del portugués Abel Ferreira (Palmeiras) y el uruguayo Diego Aguirre (Peñarol).

En ese lapso, Vitamina cosechó 220 puntos en 115 partidos dirigiendo a Palestino (Chile), Liga de Quito y Olimpia, contra los 292 en 148 encuentros de Abel Ferreira y los 274 en 142 partidos de Diego Aguirre.

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Su carera como director técnico

Desde que comenzó su carrera como entrenador, en 2007, el rosarino dirigió a Banfield, Central (fueron apenas nueve partidos, en 2008), Oriente Petrolero, Universidad de Concepción, O'Higgins, Everton, Deportes Iquique, Oriente Petrolero, Audax Italiano, Palestino, Liga de Quito y Olimpia.

Luego de conquistar el bicampeonato en Paraguay, el técnico dijo que tiene tanteos de Fluminense y de Universidad Católica para contratarlo, pero afirmó que seguirá al frente de Olimpia en la temporada 2027.