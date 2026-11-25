La séptima edición de BCR Startup Network está dirigida a emprendimientos de base tecnológica y científica con menos de diez años de trayectoria. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 15 de enero de 2027

La Bolsa de Comercio de Rosario es sede del Agtech Forum.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con el apoyo de BID Lab, abrió la convocatoria para la séptima edición de BCR Startup Network. La red, impulsada por BCR Innova, ya reúne a más de 120 startups y busca sumar emprendimientos interesados en vincularse con empresas, inversores y productores.

Pueden postularse proyectos con menos de diez años de antigüedad que desarrollen soluciones en agtech, foodtech, animaltech, biotech, greentech, industria 4.0 y fintech.

La iniciativa busca facilitar la adopción de nuevas tecnologías y ampliar las oportunidades de inversión y de acceso a mercados internacionales para las empresas que integran la red, explicaron los organizadores.

Las empresas seleccionadas tendrán prioridad para acceder a reuniones individuales con inversores, empresas y productores. También podrán participar en paneles, presentar sus proyectos en sesiones de pitch y recibir mentorías personalizadas de especialistas de distintas industrias.

La propuesta incluye convocatorias para participar en misiones, foros, desafíos de innovación y encuentros con otros ecosistemas emprendedores. Una vez terminada la edición, las startups seguirán formando parte de la red y podrán acceder a nuevas actividades de BCR Innova.

El balance del último año

Según la Bolsa, durante el último año las startups de la red concretaron 90 reuniones individuales con inversores, empresas y productores. También participaron en el Salón Agtech de la Expo Rural de Palermo, el BCR Agtech Forum y el Oktober Invest Fest, entre otros encuentros.

En el mismo período se realizaron 14 mentorías personalizadas y distintas empresas de la red participaron en actividades internacionales en Brasil, China, El Salvador y Ecuador.

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de enero de 2027. La participación es gratuita y los cupos son limitados. Inscripción aquí.