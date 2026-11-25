El equipo de Placente igualó 3 a 3 con Dinamarca y pasó de fase como uno de los mejores terceros de la fase regular

Argentina sufrió, empató con Dinamarca y entró como uno de los mejores terceros a la segunda fase del Mundial de Qatar.

La selección sub-17 de Argentina avanzó a los 16avos Mundial de Qatar tras empatar 3 a 3 con Dinamarca en un emocionante partido y terminar en el lote de mejores terceros de la fase regular. Los goles argentinos los hicieron Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz.

El equipo de Placente había perdido 2 a 0 con Australia y había vencido 2 a 1 a Mozambique

Durante la primera etapa, Argentina asumió el protagonismo, pero careció de eficacia. A los 33 minutos, Thiago Pérez cometió una infracción dentro del área sobre Frederik Vestergaard y Noah Madsen abrió el marcador de penal tras la revisión y convalidación del VAR.

Sobre el cierre del primer tiempo, un tiro de zurda de Kerim Sejdic generó un rebote que Ekene Russel Chukwuani aprovechó para establecer el 2-0.

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Argentina lo dio vuelta

En el entretiempo, Placente dispuso los ingresos de Tiziano Goytia y Mateo Sánchez. A los 57 minutos, Escobar combinó con Policella y envió un centro atrás que Giovanni Baroni, volante de Talleres, conectó de zurda para marcar el 2-1 con ayuda de un desvío.

Argentina mantuvo la presión ofensiva y a los 61 minutos, Policella recibió en el área, amagó y sacó un disparo cruzado de frente al arco para decretar el 2-2.

En apenas diez minutos, Argentina completó la remontada cuando Alcaraz giró en tres cuartos de cancha, encontró el espacio y remató con pierna derecha al ángulo para poner el 3-2.

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Dinamarca respondió a los 77 minutos mediante una jugada colectiva que Omran Khatar definió con un disparo cruzado y bajo, inatajable para el arquero Reigia, sentenciando el 3-3.

En el tramo final, sabiendo que el punto le aseguraba la clasificación y una derrota lo dejaba afuera, Argentina resignó ataque y resistió los intentos finales de los daneses para sellar su pase de ronda.