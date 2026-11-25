Ambas conexiones alcanzaron un promedio del 86% de asientos ocupados en sus vuelos entre enero y octubre. La terminal aérea superó los 562 mil pasajeros en ese período y se encamina a cerrar el año con cifras récord

El Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) tiene el camino allanado para romper las estadísticas de cantidad de pasajeros. Entre enero y octubre acumuló más de 560 mil pasajeros, según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) . Las estadísticas muestras que los vuelos que más traccionan son los internacionales a Panamá y Río de Janeiro y la conexión con Buenos Aires.

En el AIR hubo a lo largo del año 15 destinos , 10 de ellas aún mantienen vuelos regulares, y entre todos sumaron 562.758 pasajeros, siendo 350.541 en vuelos internacionales y 212.217 en vuelos de cabotaje, según exponen los datos de la Anac que presentó Rosario Vuelo, la web especializada en noticias del aeropuerto local.

Entre los destinos que lograron los mejores índices de ocupación se encuentran Bariloche con un 92% de asientos completos (este vuelo fue solo en temporada), y Panamá y Río de Janeiro con 86% en cada conexión. A su vez, la conexión Rosario-Mar del Plata que sólo tuvo vuelos entre enero y febrero, alcanzó un 88% de ocupación. Esta ruta suele establecerse en temporada estival para favorecer la conexión de Santa Fe con la Costa Atlántica .

En total de pasajeros, l a Ciudad de Panamá se posiciona primera con 144.115 viajeros entre enero y octubre , un poco más atrás aparece Buenos Aires con 129.198 pasajeros. Río de Janeiro completa el podio con 68.419 boletos vendidos . San Pablo y Lima aparecen en el 4º y 5º lugar respetivamente, recién allí emerge Bariloche en el sexto lugar.

Ranking de ocupación

Bariloche lidera el ranking de ocupación con el 92% de los asientos utilizados entre los 189 vuelos (contabilizando los que arribaron y salieron) que realizó en dos periodos, 54 entre enero y marzo y 135 entre fines de junio y principio de octubre. Al igual que Mar del Plata, esta conexión suele ser estacional.

En cambio, la conexión Rosario-Panamá se afianzó en la agenda del Aeropuerto: en total viajaron 144.115 pasajeros por el avión de Copa Airlines lo que posibilitó una ocupación del 86%.

Otra conexión que se mantuvo durante todo el año fue Río de Janeiro. Si bien la temporada estival es su fuerte, GOL nunca dejó de volar entre Rosario y el sureste de Brasil.

Captura de pantalla de Rosario Vuela

El vuelo a San Martín de los Andes, operado por Aerolíneas Argentinas, también tuvo aceptación en el público con un 82% de ocupación promedio, aunque sólo duró entre julio y agosto.

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Y uno que sorprendió fue el vuelo a Salta, también a cargo de la aerolínea argentina. Desde abril, los pasajeros pueden llegar al noroeste argentino (Noa) a través del aeropuerto de Rosario y mes a mes fue ganando adeptos. Empezó con una ocupación promedio del 65% en abril y alcanzó el 85% del avión completo en octubre.

Por su parte, la conexión Rosario-Buenos Aires es la que registró la mayor cantidad de vuelos en 2026 con 1.396 hasta el 31 de octubre (contabilizando los que arribaron y partieron) y su ocupación rondó en promedio el 72%.

Entre los 15 destinos que tuvo el AIR en 2026, nueve de ellos tuvieron una buena performance con más del 75% de ocupación promedio, cinco se mantuvieron en el intermedio y el viaje a Ezeiza fue el peor rankeado con apenas un 50% de ocupación promedio.

El caso Madrid

El 1º de octubre se dio paso a una nueva etapa del Aeropuerto Internacional de Rosario con la inauguración del viaje desde y hacia Madrid. Es la primera vez que se puede cruzar al viejo continente desde Rosario y rápidamente los usuarios hicieron propia la conexión.

En octubre hubo 15 vuelos (entre los que arribaron y partieron) que acumularon 4.543 pasajeros, es decir un 70% de la capacidad disponible, según los datos relevados por Rosario Vuela.

Captura de pantalla de Rosario Vuela

Las ventas de pasajes en la ciudad tuvieron un cambio favorable desde que comenzaron los vuelos a Madrid. La presidenta de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), Carmen Abad, confirmó que el primer mes de operación concluyó con resultados satisfactorios y dejó atrás la parte más complicada del proyecto. "Ya pasamos esa etapa inicial en la que todavía había un poco de desconfianza o incertidumbre", explicó este jueves en La Red Rosario.

La titular de la entidad destacó que el feedback de los turistas que llegaron a España "es muy bueno" y "el servicio es súper correcto". Si bien reconoció que los primeros servicios tuvieron "demoras lógicas en un aeropuerto que está acomodando a toda la operatoria nueva", aseveró que "todos han salido en horario".

La principal representante de Arav recordó que el desembarco de World2Fly no sólo es relevante por la posibilidad de ir a Europa sin pasar por Ezeiza y Aeroparque, sino también por una oferta sin comparación en Argentina. "El vuelo que llega a Rosario es el de mayor capacidad entre los que llegan al país", apuntó. Abad explicó que el avión posee 432 asientos y todos son para clase turista, de modo que se maximiza el espacio disponible a bordo. "Ahora es nuestra responsabilidad mantenerlo", señaló como referente de las agencias locales.