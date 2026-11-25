Lo mejor que mostró el Canalla ante Gimnasia de Mendoza fue su capacidad de reacción tras el título frustrado. Y eso le valió el pase a cuartos de final

Central marcha derecho, confiado y con las expectativas a flor de piel, sobre todo después de la contundente victoria sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza que le permitió avanzar a los cuartos de final del torneo Clausura. El equipo de Jorge Almirón logró así algo que quizá pasó desapercibido, pero que es sumamente importante: esta clasificación la logró inmediatamente después del trago amargo de no haber podido consagrarse como el campeón de Liga 2026 .

Es conveniente una aclaración respecto al tiempo que tuvo el Canalla para asimilar el golpe y cambiar el chip. Es que después de esa tarde-noche fatídica del 7 de noviembre, en la que el Gigante estalló de bronca por el gol sobre la hora de Boca contra Defensa y Justicia, Central tuvo dos semanas de trabajo. Fueron suficientes para lograr que ese desencanto se diluyera, pero siempre a sabiendas de que en el próximo partido debía dar una vuelta de página.

Con esa mentalidad salió a jugar el Canalla frente al Lobo mendocino. Para muestra alcanza con repasar no sólo lo que fue el partido en sí, sino ese arranque demoledor que mostró el equipo.

Imposible pasar por alto que esos dos goles que consiguió, sobre todo el primero, fueron por errores groseros por parte del rival, pero en un fútbol tan parejo y competitivo nunca es fácil aprovechar las ventajas que se presentan. Central lo hizo.

Los rostros de Ibarra y Mallo hablan de la decepción que generó el gol sobre la hora de Boca. Celina Mutti Lovera / La Capital

Especular con qué hubiera pasado si esos goles no hubiesen llegado de manera tan temprana es entrar en un terreno que no conducirían a nada. Porque todo sucedió de esa forma y el mejor plato que Central puso sobre la mesa fue el de la reacción.

>>Leer más: Central fue una furia, arrolló al Lobo mendocino y llega afiladísimo a los cuartos de final

Un equipo consigue protagonismo a través de buenos resultados, por supuesto, pero también con muestras de carácter cuando aparece algún imponderable en el medio. Y lo que sucedió aquella tarde en el Gigante fue un golpe duro.

Las dudas sobre la reacción

Por eso, lo primero que se pensó a partir de ese momento fue en cómo iba a responder el equipo en lo inmediato. Ya la primera señal la habían dado los propios futbolistas al término del partido contra Estudiantes de Río Cuarto, cuando hubo discursos de amargura, pero también de conformismo por lo hecho. Pero era necesario llevarlo a la práctica.

En retrospectiva, hay un antecedente similar ocurrido justamente en este segundo semestre del año, enmarañado en cierta forma, del que le costó salir adelante. El otro gran golpe que sufrió el equipo de Almirón fue la eliminación de la Copa Libertadores, a manos de Corinthians. Después de esa derrota, que dolió muchísimo en Arroyito, el proceso de recuperación no fue inmediato. Lo que vino inmediatamente después fue el empate contra Talleres, la derrota frente a Gimnasia en el Gigante y la igualdad sufrida en el último minuto en el clásico.

Lo de ahora fue algo similar, aunque con otros matices. Porque el haber peleado hasta el final por el título de Liga fue un verdadero aliciente, pero también un mazazo que había que asimilar, con un partido de corte eliminatorio por delante. Frente a eso, la capacidad de reacción del equipo fue notable.

Campaz aprovecha el error del Lobo mendocino y marca el primer de Central. Marcelo Bustamante / La Capital

Se insiste, hubo dos semanas en el medio para que tranquilizarse y volver a hacer foco en un nuevo objetivo, pero las dudas siempre estuvieron. Central las despejó en un abrir y cerrar de ojos.

>>Leer más: El gol, uno de los grandes aliados de este Central protagonista que está en cuartos

Ovación lo planteó rápidamente

“Central, de la acción a la reacción: el paso del mal trago al incentivo de ir por lo que viene”, fue el título de la nota publicada por este medio inmediatamente después de ese festejo fallido. La respuesta estuvo a la vista de todos.

Esto que sucedió no significa en absoluto que todo lo que vendrá será color de rosas porque la demostración de carácter deberá extenderse en el tiempo, aun después de este gran paso que dio el Canalla por los octavos de final.

Al convencimiento y las ganas, siempre hay que agregarle algo más, generalmente fútbol. Y para ello deben responder las piernas, pero también la cabeza. Central dejó en claro que mentalmente está preparado para batallar un poco más. Frente a semejante porrazo emocional, hubo una reacción inmediata. Una base sólida para avanzar con la firmeza que lleva como bandera.