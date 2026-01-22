Central informó que operaron a Juan Cruz Komar y que la cirugía fue un éxito

Al jugador le detectaron una arritmia cardíaca, un problema que ya había tenido cuando estuvo a punto de pasar a Huracán en agosto de 2024

Juan Cruz Komar fue operado con éxito de la arritmia cardíaca que padece y ahora quedará internado por unos días hasta recibir el alta médica. El defensor de Central fue intervenido en el Instituto Favaloro, en la ciudad de Buenos Aires.

La cirugía por la que pasó Komar es una ablación cardíaca por arritmia.

El propio club difundió un comunicado para dar a conocer el resultado de la intervención.

"El Club Atlético Rosario Central, a través de su Departamento Médico, informa que Juan Cruz Komar fue intervenido quirúrgicamente con éxito en el Departamento de Electrofisiología y Arritmias del Hospital Universitario Fundación Favaloro, en Capital Federal. Allí se le practicó una ablasión cardíaca por arritmia", publicó Central.

Leer más: Similitudes y diferencias, todo lo que se juegan Newell's y Central en la temporada que arranca

Los problemas cardíacos de Juan Cruz Komar

El club había informado el lunes sobre la cirugía por la que debía pasar el jugador. Komar ya había sido tratado por este mismo problema de salud hace un tiempo , en 2024, cuando le practicaban exámenes en la antesala de una posible transferencia a Huracán, que finalmente se frustró.

El parte médico oficial que publicó Central el lunes decía lo siguiente: “Tras estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires”.