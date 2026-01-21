Un ex-Central que tuvo un paso frustrante por River es nuevo refuerzo de Inter de Porto Alegre

El volante surgió en la primera de Central y ahora estaba en el CSKA de Moscú. Jugará en el equipo brasileño.

El exjugador de Rosario Central , Rodrigo Villagra, vestirá la camiseta de Inter de Porto Alegre en 2026. Desde Arroyito pasó a Talleres, luego River lo compró pero no rindió y emigró a Europa. Ahora volvió a Sudamérica y jugará en Inter de Porto Alegre .

Rodrigo Villagra fue oficializado como nueva incorporación del Colorado. “Bienvenido, Rodrigo Villagra ¡El centrocampista de 24 años es nuevo refuerzo del Club del Pueblo! Tras jugar en Rosario Central, Talleres de Córdoba y River, llega al Inter cedido a préstamo por el CSKA de Moscú ”, anunció el club brasileño.

“Soy un jugador que se entrega al máximo. Que trata de ser intenso y aguerrido. Y después con la pelota, tratar de dársela a los compañeros. Jugar fácil”, sentenció el volante en su arribo a Porto Alegre.

Rodrigo Villagra: "Estoy Contento"

“Estoy contento por esta posibilidad que se me dio, voy a tratar de dar el máximo por esta camiseta. Es un desafío muy importante en mi carrera, apenas estuvo la posibilidad no lo dudé, por suerte se cumplió y estoy acá. Me voy a entregar al máximo”, prometió Villagra

River vendió a Rodrigo Villagra en marzo de 2025 al CSKA de Moscú en 5 millones de dólares por la mitad de pase.