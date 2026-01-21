La Capital | Ovación | Central

Un ex-Central que tuvo un paso frustrante por River es nuevo refuerzo de Inter de Porto Alegre

El volante surgió en la primera de Central y ahora estaba en el CSKA de Moscú. Jugará en el equipo brasileño.

21 de enero 2026 · 21:07hs
Rodrigo Villagra surgió en Rosario Central.

Rodrigo Villagra surgió en Rosario Central.

El exjugador de Rosario Central, Rodrigo Villagra, vestirá la camiseta de Inter de Porto Alegre en 2026. Desde Arroyito pasó a Talleres, luego River lo compró pero no rindió y emigró a Europa. Ahora volvió a Sudamérica y jugará en Inter de Porto Alegre.

Rodrigo Villagra fue oficializado como nueva incorporación del Colorado. “Bienvenido, Rodrigo Villagra ¡El centrocampista de 24 años es nuevo refuerzo del Club del Pueblo! Tras jugar en Rosario Central, Talleres de Córdoba y River, llega al Inter cedido a préstamo por el CSKA de Moscú”, anunció el club brasileño.

“Soy un jugador que se entrega al máximo. Que trata de ser intenso y aguerrido. Y después con la pelota, tratar de dársela a los compañeros. Jugar fácil”, sentenció el volante en su arribo a Porto Alegre.

Leer más: Se viene el debut de Central: los cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Rodrigo Villagra: "Estoy Contento"

“Estoy contento por esta posibilidad que se me dio, voy a tratar de dar el máximo por esta camiseta. Es un desafío muy importante en mi carrera, apenas estuvo la posibilidad no lo dudé, por suerte se cumplió y estoy acá. Me voy a entregar al máximo”, prometió Villagra

River vendió a Rodrigo Villagra en marzo de 2025 al CSKA de Moscú en 5 millones de dólares por la mitad de pase.

Noticias relacionadas
El árbitro Luis Lobo Medina dirigirá Newells ante Talleres en Córdoba.

Newell's y Central ya conocen los árbitros para el debut en el torneo Apertura ante los cordobeses

Los hinchas de Central volverán al Gigante este sábado para el partido frente a Belgrano.

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

El flamante técnico de Rosario Central, Jorge Almirón, buscará comenzar con el pie derecho este sábado ante Belgrano en el Gigante.

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

El último cruce entre canallas y piratas fue en el Gigante en diciembre de 2024. Ese día, Central ganó 2 a 1.

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Ver comentarios

Las más leídas

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

Lo último

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Telecom Argentina y Banco Macro se unen estratégicamente en Personal Pay para impulsar la digitalización de los servicios financieros en el país.

Telecom Argentina y Banco Macro se unen estratégicamente en Personal Pay para impulsar la digitalización de los servicios financieros en el país.

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Desde el gobierno provincial confirmaron que el carnet estará disponible en Mi Santa Fe y se podrá exhibir desde el teléfono celular durante los controles

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Ovación
El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: Chessi
Ovación

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: Chessi

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: "Chessi"

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

El insólito penal que da la vuelta al mundo: intentó picarla, se lo atajaron y terminó lesionado

El insólito penal que da la vuelta al mundo: intentó picarla, se lo atajaron y terminó lesionado

Policiales
Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

La Ciudad
Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia
La Ciudad

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe
Economía

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia
Ovación

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros
Información General

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia
El Mundo

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Información General

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia
Información General

Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
La Ciudad

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Política

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo
Información general

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo