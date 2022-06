Central: en el medio de tanta confusión, rodará la pelota

Son tantas y tan importantes, al menos de tanta repercusión, las cosas que suceden en Central que por ahí hasta se puede perder el foco de lo que concierne a la pelota propiamente dicha. Justamente para el canalla esa pelota rodará en la tarde-noche de hoy, en el Gigante, donde quizá no haya un entrenador formalmente anunciado, pero si un técnico de emergencia sentado en el banco de suplentes como lo será Germán Rivarola. Es que Central es esto, un club que vive con las revoluciones a mil, que busca la manera de autodestruirse, que no entiende de momentos de calma, pero que de vez en cuando tiene que parar la pelota y salir a la cancha, donde últimamente se gestan los grandes dolores de cabeza. Desde las 19 el equipo de Pirulo Rivarola recibirá a Godoy Cruz con el firme propósito de enderezar un poco el barco y no permitir que ya en el arranque del torneo el canalla se ancle al fondo de la tabla.