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Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

La ciudad pierde a un referente indiscutido en el campo de la endocrinología y las enfermedades de cabeza y cuello. Su legado

13 de julio 2026 · 11:17hs
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El cirujano José Luis Novelli

El cirujano José Luis Novelli, en 2024, cuando fue distinguido en el Concejo Municipal 

La medicina de Rosario perdió este domingo 12 de julio a un referente indiscutido en la especialidad de cirugía de cabeza y cuello y la endocrinología, especialista en tiroides, el doctor José Luis Novelli, quien se recibió hace más de 50 años en la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, en la cual fue docente por más de cuatro décadas. Fue editor de la revista de esa casa de estudios, publicó 12 libros de su especialidad con autores nacionales y otros con destacados profesionales de Asia, Europa y Estados Unidos. Su legado trasciende, sin dudas, las fronteras de Rosario.

Novelli era reconocido por su trayectoria y experiencia médica, por su dedicación y vocación, su constancia en el estudio y la investigación permanente, por las miles de cirugías que realizó a lo largo de su vida (venían a operarse con él personas de todo el país y del extranjero) pero también por tener una personalidad muy extrovertida, siempre alentando a otros a estar de buen humor y "disfrutando de cada instante". Fan de la música, del arte, coleccionista de corbatas, y trajes extravagantes, viajero incansable, siempre se lo veía contento y entusiasmado. "Qué lindo es transitar la vida riendo. Ríe más, todo es más fácil", reza su presentación en su cuenta de Instagram.

Desde hace tiempo lidiaba con problemas de salud. Pero hasta hace unos días seguía comunicado con su gente con la energía de siempre.

Su pérdida física conmueve a la medicina de la ciudad y el país y a muchísimos pacientes que pasaron por su manos expertas. "Se fue José Luis Novelli, médico que marcó mi vida para siempre. Gracias por tu dedicación, calidez, por haberme dado otra oportunidad. Gracias por llamarme pimpollo cuando más miedo tenía. Te llevaré siempre en mi corazón", escribió hoy Roxana, una paciente a la que operó hace años de cáncer de tiroides, un caso complejo que Novelli presentó en Congresos. Esos mensajes se multiplican por estas horas en redes sociales.

El velatorio se realiza este lunes 13 de julio hasta las 14.30 en Caramuto. Será trasladado al Cementerio Parque de la Eternidad a las 14.30.

Casado con la médica nuclear Stella Batallés, habían conformado una sólida pareja durante décadas, en lo afectivo y también en lo profesional ya que trabajaron juntos en distintos proyectos. "Gracias por la hermosa vida juntos", expresó ella este domingo en sus redes sociales, con una foto en la que ambos bailan tango, felices.

Novelli tuvo hijos que ya lo habían hecho abuelo, a quienes agradeció especialmente, al igual que a sus nietos, cuando fue distinguido por el Concejo Municipal.

Dedicado, incansable y optimista

Justamente en septiembre de 2023 fue declarado Médico Distinguido de Rosario por el Concejo Municipal de la ciudad.

Durante la ceremonia el médico dijo que valoraba especialmente el apoyo que había recibido durante su carrera de parte de Roberto Villavicencio (fundador de Grupo Oroño) a quien destacó por "el empuje para la creación de la Unidad de Tiroides del grupo", de la que Novelli era líder.

Además mencionó que todos los libros que escribió fueron posibles gracias al apoyo de la Editorial de la UNR.

En un párrafo muy emotivo de su discurso, Novelli puso la mirada en sus pacientes "a los que agradezco la confianza", a sus amigos y amigas, a los nadadores master, a su profesor de tango.

En 2023 celebró sus 50 años como médico, recibido en la universidad pública, oportunidad en la que hizo un posteo que finalizaba diciendo: "Viva la vida!". Fue formador de varios discípulos que siguen sus pasos.

Todos los domingos, a primera hora de la mañana, Novelli enviaba a un grupo de amigos y conocidos (no sólo médicos) un tango. "El tanguito del domingo" era esperado con alegría. Una selección de los mejores autores y músicos del género, que ayudaban a amanecer con música, invitando a la reflexión con las melodías y letras que elegía.

Amiguero, deportista y afectuoso, será recordado como un Maestro de la Medicina pero también como una persona con un empuje y resiliencia poco habituales.

En 2025 presentó en el Congreso Internacional de Tiroides en Río de Janeiro su nuevo libro "Carcinoma Diferenciado de Tiroides de Bajo Riesgo", que escribió junto a Stella Batallés y Kowalski.

Oscar Brunás, Stella Batallés y José Luis Novelli

Oscar Brunás, Stella Batallés y José Luis Novelli

En abril de este año la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología (Fasen) y la Sociedad de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de Rosario le brindaron en el Colegio de Médicos de Rosario un sentido reconocimiento como "referente indiscutido, maestro, creador incansable y colaborador generoso, por tantos años acompañando el crecimiento de nuestras sociedades científicas con compromiso, cercanía y vocación".

José Luis Novelli, una eminencia en lo suyo, ocupó diversos cargos en entidades científicas de renombre como la Sociedad Latinoamericana de Tiroides y la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello. Recibió numerosos premios y distinciones a lo largo de su fructífera carrera.

Destacado por su recorrido profesional y académico y con una enorme producción en investigación y publicaciones de jerarquía. será siempre recordado como Maestro de la Medicina de la ciudad, con un nombre y una carrera que deja huellas en todo el país y el exterior.

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