La Capital | Ovación | Axel Werner

Axel Werner pegó la vuelta a Central y será el reemplazante de Fatura Broun

El arquero, que ganó dos títulos con el Canalla, venía de atajar en Aldosivi pero le sedujo el llamado. Ya firmó y es la alternativa en el arco para Ledesma

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

12 de julio 2026 · 15:14hs
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Axel Werner vuelve a vestir la pilcha de Central

Marcelo Bustamante

Axel Werner vuelve a vestir la pilcha de Central, tras su paso por Aldosivi.

De regreso. Axel Werner finalmente firmó contrato y se transformó en la segunda incorporación de Central en este mercado. El arquero, que integró los planteles campeones en los títulos de 2023 y 2025, se había ido de Arroyito a fines de año pasado y ahora reemplazará a Fatura Broun.

La oficialización de su incorporación al equipo de Arroyito la hizo efectiva Central a través de sus redes sociales, aunque ya era un hecho que el arquero iba a convertirse en refuerzo para Jorge Almirón.

Ahora, después de un breve paso por Aldosivi de Mar del Plata, Werner regresó a Arroyito para sumarse a préstamo.

En la etapa anterior que realizó en Central, que se dio entre mediados de 2023 y fines de 2025, el arquero rafaelino de 30 años participó en 9 encuentros de los auriazules, y dejó la valla invicta en 5 de ellos.

De dónde viene Axel Werner

Werner llega a Central tras un breve paso por Aldosivi, que se dio en el primer semestre de este 2026. Allí, siendo jugador del Tiburón marplatense, el rafaelino atajó en 18 partidos, y en 4 de ellos consiguió mantener la valla en cero.

>>Leer más: Central ganó sus primeros amistosos con goles de Marco Ruben y sin Di María en cancha

El arquero también tiene en su currículum paso por las selecciones juveniles. Allí se destaca su participación en el Mundial Sub-17 disputado en Emiratos Árabes. También fue preseleccionado para el Sudamericano 2015 y con la sub-20. Pero quedó afuera de la lista definitiva. Y más tarde fue a los Juegos Olímpicos disputados en Río de Janeiro.

La llegada de Werner obedece a la rescisión anticipada del contrato de Fatura Broun que le fue solicitada por parte de la dirigencia. Nunca hubo voces oficiales respecto a esa decisión.

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