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Mundial 2026: calles repletas y el Monumento como escenario para festejar de madrugada el pase a semifinales

Los rosarinos volvieron a copar el centro de la ciudad para celebrar el pase a semifinales ni bien terminó el partido con Suiza

12 de julio 2026 · 09:53hs
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Miles de personas llegaron hasta el Monumento a la Bandera para festejar un nuevo triunfo de la selección argentina en el Mundial 2026.

Foto: captura video @fede_padin (X)

Miles de personas llegaron hasta el Monumento a la Bandera para festejar un nuevo triunfo de la selección argentina en el Mundial 2026.

El portugués João Pinheiro da el pitazo final y todo es festejo. Argentina ya superó a Suiza y, antes de pensar en la semifinal ante Inglaterra que se disputará el próximo miércoles, desde las 16, miles de rosarinos se concentraron en el Monumento a la Bandera para festejar un nuevo avance de la selección argentina en el Mundial 2026.

Ni bien terminó el partido, que otra vez no estuvo exento de dramatismo, los rosarinos se volcaron a las calles para intentar llegar al Monumento y festejar una nueva victoria de la albiceleste.

Así, se vieron caravanas de autos por las principales avenidas que llegan hasta la zona del bajo, como Pellegrini o Belgrano. También, sobre calle San Lorenzo y sobre San Luis. Nadie quería perderse el festejo.

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Madrugada en el Monumento a la Bandera

Las primeras horas del domingo encontraron al centro de Rosario bajo una actividad inusual. La peatonal Córdoba tuvo mucho movimiento de personas con banderas, gorros, caras pintadas y camisetas de la selección. El destino, para todos, era el mismo: el Monumento.

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De fondo, los sonidos de cornetas y las ya clásicas vuvuzelas invadieron el ambiente, además de cientos de bocinazos. Ya en el Monumento, incluso hubo tiempo para algunos fuegos artificiales.

Los festejos continuaron hasta bien entrada la madrugada para despejar tanta tensión acumulada y pensar en el próximo rival, Inglaterra, para seguir soñando.

Cuándo juega Argentina la semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) por las semifinales del Mundial 2026 El partido se jugará desde las 16 (horario en Argentina).

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