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La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Murat Yakin opinó del VAR y el árbitro João Pinheiro por la roja al delantero suizo.

12 de julio 2026 · 15:13hs
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La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

El entrenador de Suiza, Murat Yakin, criticó duramente la expulsión de Breel Embolo durante la derrota por 3-1 ante Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El técnico consideró que la intervención del VAR y la aplicación del protocolo de identidad equivocada perjudicaron a su equipo en un momento clave.

La jugada que generó la polémica ocurrió en el segundo tiempo, cuando Embolo recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado tras una revisión del VAR. En un primer momento, el árbitro portugués João Pinheiro había amonestado a Leandro Paredes, pero luego corrigió la decisión al determinar que el delantero suizo había simulado el contacto.

La acción fue considerada como un “intento de engaño” por parte del atacante europeo, quien ya tenía una amarilla y debió abandonar el campo. La aplicación del protocolo de VAR para corregir la identidad del jugador sancionado provocó la reacción del banco suizo.

Fuimos castigados por una regla que en mi opinión es completamente inaceptable”, expresó Yakin tras el encuentro. Además, reconoció que desconocía la existencia de esa normativa: “No conocía esta regla antes. Fue una situación muy inofensiva y luego se mostró una tarjeta amarilla”.

Luego de la eliminación, el técnico helvético volvió a cuestionar la determinación arbitral y defendió a sus futbolistas. “Es muy doloroso que hayamos sido eliminados de esa manera. No creo que hoy merezcamos eso y, en mi opinión, mis muchachos son los verdaderos héroes. Pusieron todo su corazón y su pasión en su actuación. Estoy muy orgulloso. Ellos están muy orgullosos”, afirmó en conferencia de prensa.

Yakin también apuntó directamente contra João Pinheiro por la resolución de la jugada. “Tomó la decisión equivocada. Fue, en mi opinión, una falta inofensiva, si es que siquiera fue falta”, sostuvo el entrenador suizo, y agregó: “Sé que protegerán a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido hoy, y es muy doloroso, y ser eliminados de esa manera duele mucho”.

Argentina avanzó pese a la resistencia suiza

Más allá de la controversia, Suiza logró sostener el partido con un jugador menos y llevó el encuentro al tiempo suplementario, donde buscaba llegar a la definición por penales. Sin embargo, la Selección argentina encontró la diferencia en el tramo final con un gol de Julián Álvarez a los 112 minutos y otro de Lautaro Martínez para sellar el 3-1 y la clasificación a semifinales.

El propio Lionel Scaloni reconoció que la expulsión tuvo influencia en el desarrollo del partido y admitió que la suerte acompañó a Argentina: “le expulsaron a uno”, analizó el entrenador argentino.

La polémica arbitral se suma a otro reclamo previo contra la Albiceleste. Días antes, la Asociación Egipcia de Fútbol había cuestionado el arbitraje en la derrota 3-2 ante Argentina en octavos de final y aseguró que no podía permanecer en silencio ante lo que consideró un “arbitraje sesgado”. Ante esas críticas, el jefe de arbitraje de FIFA, Pierluigi Collina, defendió a los oficiales del torneo y afirmó que no se puede cuestionar su integridad.

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