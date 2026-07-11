Central confirmó la salida de Enzo Giménez: continuará su carrera en el fútbol mexicano

Con la partida del futbolista paraguayo, al Canalla se le abre una vacante con el cupo de extranjeros. Ya se buscaba un refuerzo en esa posición

Enzo Giménez llegó a Central como alternativa en el lateral derecho, pero de a poco se fue ganando un lugar en la ofensiva.

Lo que se preveía finalmente se concretó. A la salida de Enzo Giménez de Central sólo le faltaba la oficialización y la misma llegó del lado del mismísimo club de Arroyito, que a través de sus redes sociales confirmó la partida del futbolista paraguayo. Su destino será Querétaro de México .

"El Club Atlético Rosario Central informa que Enzo Giménez dejó de pertenecer a nuestra institución y se convirtió en jugador del Querétaro de México de manera definitiva. Gracias Enzo por tu garra y tu sacrificio. Por haberte encariñado con el club y llevarte también el cariño de todos los hinchas. Rosario Central siempre será tu casa. ¡Éxitos en lo que viene!" , publicó Central en la tarde-noche de este sábado.

Hace ya semanas que se venía hablando de la casi segura venta del futbolista paraguayo a Querétaro, club con el que firmaría un contrato de tres años.

La salida de Giménez abre un lugar en el cupo de extranjeros, aunque a esta altura ya no es del todo seguro que el Canalla esté buscando un refuerzo de otra nacionalidad.

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El Club Atlético Rosario Central informa que Enzo Giménez dejó de pertenecer a nuestra institución y se convirtió en jugador del Querétaro de México de manera definitiva.



Gracias Enzo por tu garra y tu sacrificio. Por haberte encariñado con el club y llevarte también el cariño… pic.twitter.com/wk1Yzdx7Mc — Rosario Central (@RosarioCentral) July 11, 2026

Además, frente a la vacante que deja, sí se potencia la idea de ir en busca de un refuerzo en la posición de extremo por derecha. Es que el paraguayo llegó a Arroyito como alternativa a Emanuel Coronel en el lateral derecho, pero con el correr de los partidos se fue ganando un lugar en el equipo fue en la ofensiva.

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Siempre bien considerado

Giménez fue siempre bien considerado en Central por los técnicos que lo tuvieron, pero la posibilidad que le apareció del fútbol mexicano le posibilita al futbolista dar un salto económico cualitativo, con un contrato que firmará por tres años con el club mexicano y frente al que Central no estaba en condiciones de competir.

Central tenía la mitad del pase del jugador que le había adquirido a Cerro Porteño hace apenas seis meses, luego del año de estadía que el paraguayo tenía en Arroyito.

Enzo Giménez llegó con perfil bajo a Arroyito, pero rápidamente no sólo se fue haciendo un lugar en el equipo titular, sino que se ganó el respeto y el cariño de los hinchas.