Arroyo Seco: lo buscaban desde hace siete años y fue encontrado tras una denuncia por amenazas El hombre tenía pedido de paradero activo desde febrero del 2019 y lo hallaron luego de que hostigara a su expareja 12 de julio 2026 · 11:16hs

Foto: Google Maps El hombre fue aprehendido en la intersección de Islas Malvinas y Garrahan, en Arroyo Seco.

Una denuncia por amenazas de muerte hacia una mujer derivó en la aprehensión de un hombre de 48 años en Arroyo Seco que tenía pedido de paradero activo desde hace más de siete años.

La información brindada desde el Ministerio de Justicia y Seguridad a La Capital sostiene que la denuncia inicial se radicó este sábado por la tarde en Arroyo Seco, cuando un joven de 24 años denunció que un hombre de 48 años amenazó a su madre, expareja de quien terminaría siendo aprehendido.

El joven manifestó que el hombre, identificado como José M., fue hasta el domicilio donde su madre vive para amenazarla de muerte. Luego, durante el mediodía del sábado, la misma persona fue hasta la puerta del trabajo del joven, que decidió ir hasta la comisaría y radicar la denuncia por miedo a posibles represalias.

Hallazgo tras las amenazas Tras describir cómo estaba vestido, agentes del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco dispusieron un patrullaje y luego de encontrar a un hombre que presentaba las mismas prendas descriptas por el denunciante, procedieron a detenerlo en la zona de Islas Malvinas y Garrahan, sobre las 14.30.

La sorpresa ocurrió cuando los efectivos pasaron los datos que el detenido les brindó y la operadora en turno manifestó que el hombre tenía pedido de paradero activo desde el 21 de febrero de 2019. >> Leer más: Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo Por razones de jurisdicción, el hombre quedó a disposición de la Comisaría 27ª de Arroyo Seco.