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Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Ocurrió en la ciudad de San Francisco. La víctima estaba en libertad condicional. Investigan si se trató de un ajuste de cuentas

12 de julio 2026 · 18:39hs
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Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Un joven de 20 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este domingo, en la ciudad cordobesa de San Francisco, durante los festejos por la clasificación de la selección argentina a las semifinales del Mundial 2026.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, donde personal policial encontró a la víctima tendida en la vía pública con múltiples heridas de arma de fuego y la trasladó de urgencia a un centro de salud de la ciudad.

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Al ingresar al hospital los médicos constataron el fallecimiento del joven como consecuencia de los disparos recibidos. La víctima fue identificada como Matías Gerardo Ochonga, y los investigadores determinaron que contaba con antecedentes penales y se encontraba en libertad condicional desde el pasado domingo.

Según detallaron testigos, el agresor aprovechó la concentración de gente, se acercó y le efectuó varios disparos a corta distancia.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de San Francisco, que avanzó con distintas tareas para reconstruir la secuencia del crimen. Como resultado de esas diligencias los pesquisas lograron identificar al presunto autor del homicidio.

Sobre el sospechoso ya pesa un pedido de captura por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras continúan los operativos para dar con su paradero y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.

Los investigadores trabajan para determinar el móvil del crimen. La principal hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas.

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