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El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo los próximos días

La máxima treparía hasta llegar al próximo viernes con 25º

12 de julio 2026 · 23:22hs
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El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo los próximos días

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 13 de julio en Rosario una temperatura máxima de 17º y una mínima de 5º, con marcas que seguirán en aumento en los próximos días hasta llegar a un viernes que alcanzaría los 25º.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noreste, un registro de 8º y neblina, mientras que a la mañana estaría algo nublado con los termómetros marcando 5º. Desde la tarde estaría parcialmente nublado, con una máxima de 17º bajando a 11º durante la noche.

El martes tendría una máxima de 19º y una mínima de 8º, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Para el miércoles se anuncia cielo mayormente nublado pero con aumento de la temperatura: 20º de máxima y 10º de mínima.

El jueves estaría otra vez mayormente nublado y los registros seguirían en alza, con marcas entre 24º y 14º.

El viernes podría tener algunos chaparrones matutinos, aunque no afectarían la temperatura, ya que se anuncia una posible máxima de 25º y una mínima de 15º.

El sábado sí habría un descenso de la máxima, que rondaría los 19º, y una leve baja de la mínima, en torno a los 14º, con cielo parcialmente nublado.

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