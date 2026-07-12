El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 13 de julio en Rosario una temperatura máxima de 17º y una mínima de 5º, con marcas que seguirán en aumento en los próximos días hasta llegar a un viernes que alcanzaría los 25º.
La máxima treparía hasta llegar al próximo viernes con 25º
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 13 de julio en Rosario una temperatura máxima de 17º y una mínima de 5º, con marcas que seguirán en aumento en los próximos días hasta llegar a un viernes que alcanzaría los 25º.
La madrugada del lunes llega con vientos leves del noreste, un registro de 8º y neblina, mientras que a la mañana estaría algo nublado con los termómetros marcando 5º. Desde la tarde estaría parcialmente nublado, con una máxima de 17º bajando a 11º durante la noche.
El martes tendría una máxima de 19º y una mínima de 8º, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
Para el miércoles se anuncia cielo mayormente nublado pero con aumento de la temperatura: 20º de máxima y 10º de mínima.
El jueves estaría otra vez mayormente nublado y los registros seguirían en alza, con marcas entre 24º y 14º.
El viernes podría tener algunos chaparrones matutinos, aunque no afectarían la temperatura, ya que se anuncia una posible máxima de 25º y una mínima de 15º.
El sábado sí habría un descenso de la máxima, que rondaría los 19º, y una leve baja de la mínima, en torno a los 14º, con cielo parcialmente nublado.